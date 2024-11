Nagy Attila, a település polgármestere köszöntőjében kiemelte a rendezvény fontosságát, és arra biztatta a lakosokat, hogy továbbra is figyeljenek egymás kertjeire, merítsenek inspirációt a szomszédok kreatív megoldásaiból, és szépítsék saját környezetüket. „A szép kertek nemcsak az egyéni büszkeség forrásai, hanem az egész települést gazdagítják” – mondta a polgármester, majd hozzátette: „szerencsére egyre több gyönyörű kertet látunk”. Nagy Attila köszönetet mondott a zsűri tagjainak: Héring Zoltánné, Editnek és Tóth-Bagi Krisztinának, valamint Márkli Jánosnak, a zsűri elnökének.

Legszebb kertek

Márkli János alpolgármester elismerően szólt a versenyen részt vevő összes kerttulajdonos munkájáról. Elmondása szerint rendkívül nehéz volt dönteni a sok szép kert közül, hiszen minden résztvevő rendkívüli odaadással gondozta a növényeket, annak ellenére, hogy az idei év időjárása nem kímélte a kertészeket. A szárazság és a kánikula ellenére mindenki remek munkát végzett, és megmutatta, hogy milyen gyönyörű kertek születhetnek Kisapostagon. A zsűri több alkalommal is megtekintette a kerteket, májusban és augusztusban is személyesen látogattak el a nevezőkhöz, hogy alaposan megvizsgálják a növényeket és a kertek általános állapotát. Márkli János hangsúlyozta, hogy a kertészkedés nemcsak hobbi, hanem egyfajta művészet is, és minden versenyző kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezért mindenkit győztesnek értékeltek. Ezt követően egyenként röviden értékelte a kerteket:

Tuza Imréné, Margónak hatalmas nagy kertje van, sokféle zöldséggel, gyönyörű nagy dísznövényekkel, melyek ápoltak és gyönyörűek voltak.

Kiszler Gyuláné, Marikánál körbe fogja az épületet a szépen gondozott, mutatós díszkert.

Pékné Papp Mária nagyon igényes, szép, mutatós kertet mutatott be dísztóval.

Veres-Kovács Helga díszkertje gyönyörű volt, de a zöldségei is szépek voltak, a paradicsom pedig kimagaslóan szép volt. Érdekesség a kertjében a datolyaszilva, amely a zsűrinek is meglepetést jelentett.

Dorka Bertalanné, Gabi néni fiatalságára a gyönyörű kertje a bizonyíték, melyben dísznövények, gyógynövények és szinte minden található. Kertjét még 83 évesen is maga műveli, a füvet is ő nyírja.

Vereb Jánosné kiemelkedően szép díszkertet mutatott különleges rózsákkal, dísznövényekkel. Ő maga sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen.

Németh Mihályné kimagasló minőségű, szép nagy ápolt kerttel büszkélkedhet, dísztóval, melegházzal. Gyümölcsei gyönyörűek voltak, palántáit saját maga állítja össze.

Farkas Róbertné, Marikának nagyon szépen rendben tartott esztétikus vegyeskertje van, egészséges, hatalmas termést hozó almával és más gyümölcsökkel. Ezekből szörpöket, lekvárokat, gyógynövény teát készít.

Baranyi József és Baranyi-Kásás Margit kertjében minden megtalálható: szőlő, zöldség, gyümölcs. A ládás módszerükkel bebizonyították, hogy kis területen is lehet nagyszerű dolgokat létrehozni.

Fekete Mihály kertje gyommentes, rendkívül gondozott volt, a zöldségei és gyümölcsei kiválóak voltak. A hatalmas méretű felfuttatott szőlője csodálatos volt, nem mindenhol lát ilyet az ember.

Kiszli Pálné, Icuka hatalmas méretű zöldséges kertet mutatott be, amely gyümölcsfákkal és dísznövényekkel övezett. Különleges növényeket nevel a kertjében. Sajnos nem tudott részt venni az értékelésen.

A verseny szervezői bíznak abban, hogy jövőre még többen csatlakoznak a kezdeményezéshez.

