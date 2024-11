Mindkét együttes megnyerte előző bajnoki találkozóját, a DKKA a Budaörsöt ütötte ki, míg az óváriak a Békéscsabát. Azóta a Kohász még túl van egy győztes Magyar Kupa találkozón is, szerdán kiütéssel múlták felül az ifistákkal kiálló Szombathelyet. Mindkét csapat négy ponttal várta az összecsapást, így a győztes sokat nyerhetett az újabb két egységgel. Nagyot küzdöttek a felek.

Sallai Nikolették nagyot küzdöttek, nem sokon múlt a győzelem

Fotó: LI

Mosonmagyaróvár - DKKA 35-32 (21-17) Mosonmagyaróvár: Nogueira - Falusi-Udvardi 2, Lancz 1, Tóth E. 6 (3), Faragó 6, Ivancok-Soltic 3, Strannig 5 (1). Csere: Halter (kapus), Albek 4, Tóth G. 5, Kukely 3, Wolfs. Vezetőedző: Gyurka János. DKKA: Bartulovic - Arany 6, Paróczy 3, Kpodar 2 (2), Somionka, Kellermann 3, Agócs. Csere: Wéninger (kapus), Terzic 3 (2), Sallai 5, Gerháth 5, Luchies 3, Borgyos 2. Vezetőedző: Gulyás Péter. Hétméteresek: 5/4, illetve 6/4. Kiállítások: 6, illetve 10 perc.

A hazaiak kezdtek jobban, öt percig egy gólon állt a Kohász, míg ők háromnál tartottak. Utána sikerült egyre felzárkózni, majd megint elment hárommal az Óvár, 5-2 a 8. percben. Kpodar és Arany révén megint egyre csökkent a DKKA hátránya, azonban erre megint kettővel feleltek a hazaiak. Aztán Nogueira védéseire alapozva már néggyel vezetett a Mosonmagyaróvár, ami után Gulyás Péter időt is kért a 12. percben.

Ezt követően a hazaiak továbbra is őrizték négy-ötgólos előnyüket, a 19. percben Sallai üres kapus találataval lett három a felek között, 13-10. Aztán 16-13-nál sorra jöttek a kimaradt helyzetek, technikai hibák a dunaújvárosiak játékában, ellenben Tóth Eszter, Faragó és Tóth Gabriella is utat talált az akkor már Wéninger által őrzött kapuba. A négy perces gólcsendet Luchies törte meg, Lancz kapufája után Terzic is beköszönt, Wéninger hetest védett, majd Borgyos is eredményes volt - ezzel gyorsan megfelezte hátrányát a csapat, 19-16. Ennél közelebb azonban már nem sikerült jutni a szünetig.

A pihenő után is folytatódott a nagy küzdelem, amiben eleinte a hazaiak hibáztak kevesebbet, öt és három gól között változott az előnyük, ezt a 45. percig tartották, amikor Sallai kettőre hozta fel a Kohászt, 27-25. A meccs hajrájába fordulva is teljesen nyitott volt a mérkőzés, az 50. percben pedig egy labdaszerzés után Paróczy törhetett kapura, lövése a fán csattant, de a kipattanóval Arany élni tudott, 30-29.