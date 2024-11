Konyhafőnöksége alatt az Alabárdos Éttermet Magyarország legjobb éttermévé választották, saját vendéglőjével pedig szintén helytállt a legjobbak között. Közreműködött a Corso Gourmet, a Café Pió és Rudas Étterem & Bár megnyitásában és üzemeltetésében. A washingtoni magyar nagykövetség séfjeként vacsoraestjeiről és főzőbemutatóiról az amerikai sajtó is elismerően cikkezett. A New Yorkban és Washingtonban megrendezett Magyar Kulturális Évad során közreműködött a magyar kultúra és a magyar gasztronómia népszerűsítésében is, melynek keretében nem csak szakmai, hanem diplomáciai feladatokat is ellátott. Kovács Lázárral a budapesti ifjúsági szakács világbajnokság után beszélgettünk.

Kovács Lázár (balról a harmadik) a Chaine Des Rotisseurs Gasztronómiai Világszervezet díjával

Fotó: Földi Réka

Kovács Lázár tizenöt éve tért haza az USA-ból

Egy kérdés erejéig a közelmúlt lényeges eseményéről: nemrég ért véget az ifjúsági szakács világbajnokság, hogyan értékelné a látottakat, és milyen visszajelzések érkeztek a vendégek részéről a magyarországi napokkal kapcsolatban?

– Hatalmas megtiszteltetést jelent, hogy októberben másodszor rendezhettük meg a Chaine Ifjúsági Szakács Világbajnokságot, amely ismét kiváló lehetőséget nyújtott a hazai gasztronómia népszerűsítésére a feltörekvő fiatal versenyzők, a nemzetközi zsűritagok és a kísérőprogramokra érkező vendégek számára, továbbá a közösségi médiában, a versenyről készült összefoglaló kisfilmet megtekintők előtt. A black boxból („meglepetés kosár” ez tartalmazza azokat az alapanyagokat, amelyekből a versenyzőknek az ételeket kell elkészíteniük - a szerk.), amely a verseny kezdetéig titkos volt,

nem hiányozhatott a vadhús, a hal, a kacsamáj, az erdei gombák és természetesen a tokaji bor.

Számunkra, mint szervezőknek, azt is érdekes volt látni, hogy a külföldi fiatal séfek mit tudnak alkotni a mi kedvenc magyar alapanyagainkból. A kísérőprogramok is nagyon népszerűek voltak, amelyben szerepelt például tokaji és tatai kirándulás is. Azóta is folyamatosan kapjuk a pozitív visszajelzéseket, olyannyira, hogy úgy néz ki, hogy pár éven belül másodszor rendezhetjük meg a Chaine Ifjúsági Sommelier Világbajnokságot is Magyarországon.