"Nem mindig az a győztes, aki a dobón áll, hanem aki töretlenül hisz magában."

Igyekszem megfogadni, és megerősíteni magam, amikor elbizonytalanodom.

– Milyen sikereid voltak?

– Elég tartalmas és sikerekben gazdag évet tudhatok magam mögött. Íme néhány versenyeredmény:

StudioFlash online plakátfotó bajnokságon – Róka románc – extrém kategóriában I. helyet értem el.

A III. Alba Regia Bajnokságon -Japán varázslatos világa- extrém kategória III. hely

CreatEveCup online verseny-Fantázia-extrém kategória II. hely

StudioFlash Online Plakátfotó Bajnokság- Hableányok tündérkertje- extrém kategória I. hely

Magyar Bajnokság-Vitorlásverseny-extrém plakátfotó II. hely

Az év műkörmöse díj – extrém kategória I. helyezés

StudioFlash Online Plakátfotó Bajnokság- Pingvinkalandok a jeges birodalomban – extrém kategória I. hely, szalon kategória II. hely

Hogy lehet művészet a műkörömépítés?

Forrás: Szászvári Lilla/ Facebook

– Itt a szalon kategóriát is említetted. Milyen körmöket csinálsz a vendégeidnek?

– Amilyen illik hozzájuk, amilyent viselni szeretnének. Természetesen a legtöbben az egyszerűbb díszítést kérik. De egy biztos, hogy soha nem csinálom kétszer ugyanazt.

– Most mi a divat?

– Jön a karácsony, ilyenkor előtérbe kerülnek a karácsonyi motívumok és színek, a piros, a zöld és a kék, de mindezek mellett azért téli motívumokat is igyekszem a körmükre festeni. Hóember és rénszarvas, egy maci is elfér egy-egy körmön. Az a lényeg, hogy amit ráfestek a körömre azt örömmel viselje.

Az ünnepekre belefér egy kis különlegesség.

Forrás: Szászvári Lilla/ Facebook



Videó a 2011-es műköröm olimpiáról