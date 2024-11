Eljött ismét ez a nap újra, a Halloweeni " Csokit vagy csalunk" túra! Öltsétek fel jelmezetek, és egy kis kosarat is vigyetek! Vár rátok egy újabb kaland, mely cukorka ösvényen halad! Az útvonal térképen van jelölve, s kérünk csak az X helyére térj be! A kiindulópont a Halászkert, ahol minden zug titkot rejt... Ott lelsz rá a térképre, mely utat mutat a helyekre. S ha túrának vége... egy jó bulira a Bárkába térj be! Várnak rátok jó zenével - Halloweeni táncos estével!