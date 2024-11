Extrém erkély. A lakberendezés és az egyedi építészeti megoldások jóval korlátozottabbak, ha az ember panelban lakik, hiszen kívülről nem tudunk sokat módosítani a látványon és az adott négyzetméter is határokat szab. Vannak azonban olyan leleményes lakók, akiket nem fog vissza a panelek szabta szűkös lehetőség és megoldják, hogy otthonuk így is egyedi és extrém legyen. Így van ez Dunaújvárosban is, ahol már messziről feltűnik mindenkinek a Vasmű út egyik harmadik emeleti panellakásának látványossága: a külföldiek is imádják az extrém dunaújvárosi erkélyt - írta a ripost.hu.

A dunaújvárosi extrém erkély a külföldi kommentelők tetszését is elnyerte

Forrás: Squatting Slavs In Tracksuits Facebook oldala

A dunaújvárosi extrém erkély a külföldi oldalon gyorsan népszerűvé vált, ahol rendszeresen bemutatnak szokatlan és kreatív építészeti megoldásokat, leginkább a szláv és balkáni térségből. Bár Magyarország ezek közé nem tartozik, mégis akadnak olyan hazai építészeti csodák, amelyek ezt a világot idézik, ahogy a dunaújvárosi erkély is. A poszt alatti hozzászólások és lájkok záporában a magyar kommentelők büszkén osztották meg, hogy ez a látványos megoldás a világhírű „dunaújvárosi extrém erkély”.

