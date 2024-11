Édesapám születési helye Dunapentele, az enyém Sztálinváros, a húgom Dunaújvárosban született, s ahogy szoktuk mondani némi túlzással, de mindannyian ugyanabban a kórházban. Dunaújváros története tele van hasonló különlegességekkel. Hamarosan városunk történetének jeles évfordulóját ünnepeljük. 1961. november 25-én vette fel településünk a Dunaújváros nevet. A korábbi névadások között találunk holt lelkek kérését, többször átkeresztelt utcákat, és az is előfordult, hogy kétszer adták ugyanazt a nevet. Íme.

Dunapentele – S ztálinváros – Dunaújváros története a névváltoztatások története is

Forrás: Fortepan/UWM Libraries

Acélváros vagy Dunavasvár?

1961. november 25-én változtatta meg a Népköztársaság Elnöki Tanácsa – a város dolgozói képviselőinek javaslatára – Sztálinváros nevét Dunaújvárosra. A dátum a legtöbbünk számára ismerős, azt viszont kevesen tudják, hogy a Dunaújváros név mellett versenyben volt Dunavasvár, Vasvárad és az Acélváros név is. Ebből adódóan csak a döntéshozók ízlésén múlott, hogy nem Vasváradon vagy Acélvárosban lakunk.

Kétszer keresztelték ugyanarra

Sztálin személye és neve a halála után "szalonképtelen" lett. Így a változtatás nemcsak a városnevét érintette, hanem a testületeit, a vállalkozásait, a közintézményeit és a köztereit is. Az ilyen módon frissen átkeresztelt Dunaújvárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága úgy döntött, hogy a Sztálin Vasmű legyen Dunai Vasmű, s ebből adódóan a Sztálin út nevét Vasmű útra. A nevekkel volt korábban is több gondunk. Még 1956 őszén is volt egy névváltoztatásunk. A forradalom idején október 24-én a városi népgyűlés úgy döntött, hogy visszaveszi a Sztálinváros neve helyett Dunapentelét. A Sztálin Vasmű pedig egy időre Dunai Vasmű lett. Tehát a 1961-es névváltoztatás már a második volt a gyárnak és az útnak is ugyanarra.

Meghamisított anyakönyvek

Az 1956-os forradalom leverése után ezek a döntések semmissé lettek, ismét visszatért Sztálinváros, amely 1961-ig érvényben is maradt. Mégis nem múlt el nyom nélkül ez a névváltoztatás. A forradalom idején születettek anyakönyvébe ugyanis a Dunapentele került. Ezeket a dokumentumokat azonban később bevonták, módosították, hogy a forradalom nyomát még az anyakönyvekből is kitöröljék.