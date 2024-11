Ezt írták 47 perce

Dunaújváros retro - A városban is divatba jött a Sasson-frizura

A női fodrászatban hasonló hírre korábban csak a tupírozás tett szert, de az házilag is elkészíthető és sokkal olcsóbb, mint a most divatba jött Sasson-fizura, amely már Dunaújvárosban is hódít - írta napra pontosan ötven éve a Dunaújvárosi Hírlap.

"A női fodrászatban hasonló hírre korábban csak a tupírozás tett szert, de az házilag is elkészíthető és sokkal olcsóbb, mint a most divatba jött Sasson-fizura, amely már Dunaújvárosban is hódít. A Dózsa György úti fodrász üzletben Asztalos Mariann vágja, bodorítja, szárítja a női hajdíszeket Sasson-módra. Akinek így készült a frizurája, egy ideig nyugodt lehet, nem ölt tömegméretet ez a módi. Túl sokáig tart amíg elkészül ez a divatos frizura." Dunaújvárosi Hírlap 1974. november 12.

