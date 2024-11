Adventi koszorú, asztali és ajtódísz, kopogtató. Vásárolhatjuk is, de készíthetünk is. Persze, ha nincs türelmünk vagy kézügyességünk, fordulhatunk olyanhoz is, aki megvalósítja mindazt, amit megálmodtunk. Horváth Katalin dekorációi mind megannyi kézműves remek, amely nem csupán azoknak ad örömöt, akik kapják, hanem annak is, aki készíti. Szépek, finomak, részletgazdagok. Sokáig lehet szemlélgetni egy-egy pici dísz, szalag, gyöngy helyét, s közben mindig újabb és újabb különlegességeket fedezünk fel rajtuk. Ilyenkor érti meg az ember, hogy az igazi asztali- és ajtódísz nem lehet szériagyártmány. Olyanok, mint a tulajdonosai: egyediek és megismételhetetlenek.

Asztali és ajtódísz készül karácsonyra Fotó: FGy

Horváth Katalin gazdasági területen dolgozik, ez a munkája. A hobbija, a szenvedélye pedig a lakásdekorációk készítése:

– Soha nem gondoltam magamról, hogy ezzel fogok foglalkozni. A kézügyességemről annyit tudtam, hogy még pálcikaembert sem tudok rendesen rajzolni, így egészen a covid idejéig eszembe sem jutott, hogy ezzel foglalkozzak. A bezártság kényszerített rá arra, hogy próbáljak valami olyasmivel foglalkozni, ami eltereli a figyelmemet a körülöttünk lévő világról.

A félelmek, a bizonytalanság, a bezártság vitte hát új utakra. Megcsinálta az első dekorációit, s ahogy megosztotta ezek képeit a barátaival, ismerőseivel maga lepődött meg a legjobban azon, hogy mennyi gratulációt kapott, sőt kérték is, hogy csináljon nekik is hasonlókat. A sikerélmény, az alkotás öröme, mára már szenvedély lett, olyannyira, hogy külön kis szobája van, ahol nyugodtan készítheti a jobbára természetes anyagokat felhasználó dekorációit.

– Én elsősorban a visszafogottabb színeket kedvelem. Nekem fontos az is, hogy részletgazdag legyen, amit csinálok, s igyekszem mindenben ragaszkodni a minőséghez.

Hogyan készül az asztali és ajtódísz?

Nézem az alapanyagokat. Megtudom, egyáltalán nem olcsó hobbi. Egy-egy tartós gyertya, amely az adventi időszak végéig bírja, bizony megközelíti az 1000 forintot, ugyan lehet kapni pár száz forintért is, de azok bizony csak addig szépek, amíg meg nem gyújtjuk őket. A dekorációkat tartó dobozoknak sem alacsony az ára. Ezeknek is illeszkedni kell a dekoráció többi eleméhez. Maga kísérletezte ki, hogyan lehet tartósan és szépen festeni a fadobozokat, amelyekbe a dekorációk kerülnek. A munkamenet is szóba kerül:

Lecsiszolom a dobozt, mielőtt a krétafestéket felvinném,

s utána is csiszolok rajta, hogy számomra megfelelő legyen a felületet.

Gyűjtöm a terméseket,ezeket is, ha kell festem, édesapám pedig segít az ugyancsak gyertyákat tartó fakorongok készítésében.

Van, hogy a koszorú alapot bevonó különleges anyagokért végigjárom a boltokat is. Az alap az oázis. Utána harapófogó, olló és ragasztópisztoly használata következik.