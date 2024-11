1954. november 30-án azt írta a Sztálinvárosi Hírlap, hogy november 26-án átadták az Arany Csillag Szálloda és étterem épületét, „mely fénnyel ragyogja be Sztálinváros főútvonalát”. A háromemeletes modern épületben 96 szoba 117 ággyal áll a vendégek rendelkezésére.

Arany Csillag Szálloda a múltban és a jelenben

Forrás: DH archív

Arany Csillag Szálloda - volt itt minden

A szobák nagy részéhez fürdőszoba tartozik, mindenütt beépített szekrény, külön mosdófülke, előtér szolgálja a vendégek kényelmét” – írta a korabeli újság. Említést tett a közösségi helyiségekről is: a földszinten kapott helyet a 200 fős étterem, az épület másik szárnyában pedig népbüfét alakítottak ki. A megnyitót korábbra tervezték, de hiba csúszott a kivitelezésbe, ezért tolódott az átadás is.

A műszaki hibákat, tervezési hiányosságokat a Belkereskedelem című lap 1955 januári száma vette sorra. Volt belőlük bőven. A cikkből idézünk.

Forrás: Arcanum

„Nem minden arany, ami csillog”

„Az Arany Csillagnak csodájára járnak nemcsak a helybeliek, de az ország különböző részeiből érkező utasok is. Boldogok és büszkék a sztálinvárosiak az új szállodára. De ebbe az általános örömbe, némi üröm is vegyül. Beszélni kell erről az „üröm“-ról, hiszen beszélnek erről az egész városban is és nekünk sem mindegy, hogy az ország legszebb szállodájának jó hírnevét apró kis bosszantó hibák megtépázzák...

Legelőször beszéljünk a tervezésnél elkövetett hibákról. A konyha ezer személy számára tud egyszerre főzni, de ehhez az ezer ebédhez vagy vacsorához nagy mennyiségű nyersanyag is kell. A tervezők mégis csak egy aprócska, ablak és szellőztetés nélküli raktárt építettek, ami legfeljebb csak kamrának felel meg. Baj van az italraktár körül is.

A távfűtés vezetéke az italraktáron keresztül halad és így a raktárban állandóan 18—20 fok meleg van.

Az italárunak éppen hűvös raktárra volna szüksége, így tehát teljesen használhatatlan.

A szállodaszobák tervezésénél az alapvető szempont az volt, hogy az előszobából a szobába vezető ajtó mindenütt középen legyen. Ennek a rossz tervezésnek a következményeképpen az előszobából balra és jobbra is kihasználatlan hely van. Ugyanakkor néhány szobához helyhiány miatt nem tudtak fürdőszobát építeni, csak mosdófülkét.

A tervezés hiányosságai mellett egy sor műszaki gondatlanság is akad.

Göndör Ottó elvtárs, az Arany Csillag szakácsa a tűzhelyre panaszkodik. A tűzhely messze van a tálalótól és ez napi néhány kilométer túrát jelent a szakácsnak.

A tűzhely ajtaja éppen a lefolyónyílás fölött van és így a tűzhelyből kihulló salak állandóan eldugaszolja a lefolyót, látogatásunk alkalmával is éppen víz borította a hatalmas konyhát.

Három vállalat készítette az Arany Csillag villamossági berendezéseit. Az egyik vállalat emberei — ki tudja, hogy melyiké? — tévedésből a gépeket a háztartási áramba kapcsolták és így most a gépek a drága háztartási áramot fogyasztják nap-nap után. A hibát csak nagyon nehezen lehet majd kijavítani.

Bármilyen furcsán hangzik, de a konyhában lényegében nincsen hideg víz. A vízcsapokat a kazánházba jövő vízhálózatra kapcsolták rá és így, amikor a kazánház működik, csak forró víz van a konyhában.

Egész sor ilyen apró, de felháborító hiba van. A pincébe vezető lépcsőfokok fele már letöredezett, nyaktörés veszélye nélkül alig lehet közlekedni az „új“ lépcsőkön. A Népbüffében lévő radiátorok alatt hatalmas tócsa árulkodik arról, hogy аz új radiátorok már folynak."