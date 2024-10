Az Alba Fehérvár elleni vármegyei rangadón az a célja a Kohásznak, hogy végre megszerzi az első győzelmét a szezonban – ugyanis már csak a Dunaújváros áll pont nélkül a szezonban. Szalaiék okkal alapozhatnak a címvédő FTC ellen mutatott, a szezon addigi legjobb játékára és küzdeni tudására szombaton is. Persze, a rivális is otthon szeretné tartani a pontokat, s a meccs abból a szempontból is érdekes lesz, hogy az Alba két játékosa, Trawczinska és Moreno éppen Dunaújvárosból igazolt át a vármegye székhelyére.

Paróczy Sáráék szombaton vármegyei rangadón lépnek pályára

Fotó: LI

Az Alba a hatodik a tabellán négy ponttal, a DKKA pedig utolsó nullával. A Fehérvár két figyelemre méltó sikert is aratott már a szezonban, a Vác és a Mosonmagyaróvár ellen. Aztán kikaptak a Budaörstől, s legutóbb, ami szintén meglepetés volt, egy góllal az addig pont nélkül álló Békéscsabától.

Vármegyei rangadón

– Úgy gondolom, az előttünk álló meccseken jobb teljesítményt nyújtunk majd, mint az eddigi fordulók során. Kulcsfontosságú derbik következnek, az első Fehérváron. Nagyon hosszú a szezon, rengeteg meccs van, bízom a játékosaimban, úgy gondolom, ők is hisznek bennem. Nagyon sok győzelmet lehet aratni, igaz, sokszor ki is lehet kapni – mondta Gulyás Péter.

Kiemelte, erős csapattal találkoznak, egyik nap éjszakába nyúlóan elemezte a játékukat, a korábbi meccseiket.

– A védekezésük nagyon hatékony és rendezett, valamint támadásban gyorsak. Nyilván az akcióik befejezése nem mindig alakul úgy, ahogy szeretnék, de nem véletlenül verték hat góllal a korábbi bronzérmes, rendkívül erős, igaz idáig gyengébb eredményeket mutató Mosonmagyaróvárt.

A mérkőzésen már a csapat rendelkezésére állhat Gabrijela Bartulovic, a DKKA korábbi kapusát a Debrecen november végéig kölcsön adta, mivel Oguntoye Viktória sérülés miatt kiesett a keretből.

A fordulóból már három meccset lejászottak, a Fradi könnyebben, a Győr nagyon kiélezett meccsen hozta a sikert. Ellenben tovább tart a Mosonmagyaróvár gyengélkedése, most a Váctól kaptak ki, így továbbra is egy győzelem áll csak a nevük mellett.