A természet látványos csodája, amely elbűvölte mindazokat, akik késő este felnéztek az égre. A telihold fénye erős, misztikus és megnyugtató volt, mintha hívná az embert egy pillanatra megállni és elgondolkodni a világ titkain.

Teliholdas októberi hajnal Dunaújvárosban

Fotó: P. Mester Anikó

A Hold különleges szerepet játszik életünkben, nemcsak a természet ritmusának őre, hanem kulturális, spirituális szimbólum is. A dunaújvárosi égen megjelenő fényes telihold most még inkább magára vonta a figyelmet, hiszen az őszi levelek sárga és narancsos árnyalataival keveredve igazi idilli látványt nyújtott. A fotón, amelyet erről a különleges éjszakáról készítettünk, jól látható, hogyan világítja be a Hold a várost, mintha egy természetes reflektor lenne.

Fény és misztikum egy őszi éjszakán

Fotó: P. Mester Anikó

Telihold ősszel

Ez az égi jelenség minden hónapban bekövetkezik, de az októberi telihold valami különleges varázzsal bír. A tiszta, hidegebb őszi levegőben a Hold fénye élesebben tűnik ki, és mintha közelebb lenne, mint valaha. Dunaújváros lakóinak most lehetőségük volt egy pillanatra részt venni ebben a kozmikus táncban, amely évezredek óta kíséri az emberiség életét.