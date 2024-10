Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok! A mi vidékünkön – Dunaújváros térségében legalábbis – lezárult a szüreti felvonulások és bálok szezonja.

Szüret Daruszentmiklóson

Fotó: Balogh Tamás

Ez régi hagyomány, bár az igazán kiváló szőlő- és bortermelő vidék csak Dunaföldvár határában kezdődik, de a Dunaújváros környékieket, az itt élőket ez cseppet sem zavarja. Szeptember közepétől október végéig gyakorlatilag minden szombatra esett egy ilyen zenés-táncos-lovagolós-szekerezős esemény valamelyik településen. Mivel mulatság nappali része szabadtéren zajlik, a résztvevők eleget aggódhattak az eső miatt. Persze csakis a hurrikán léptékű állította volna meg őket. Az említett időszakban ezeken az eseményeken nem kevés különleges emberrel találkoztam. Most pedig néhányukat be is mutatom! Hallgassanak ki bennünket és, ha elpletykálják, annak is örülünk!