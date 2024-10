Sószoba. Egyre többen részesítik előnybe a természetes megoldásokat a gyógyszerek helyett az egészség megőrzésére és a terápiára.

Szabó-Keresztes Kamilla a kislánya miatt döntött a sószoba mellett.

Orvosi sóval borítottak a falak és a levegőben is az van a sószoba helyiségeiben.

Szabó- Keresztes Kamilla is így döntött, sőt olyannyira meggyőződött a sóterápia áldásos hatásairól, hogy úgy gondolta, mások számára is elérhetővé teszi ezt a szolgáltatást, és sószobát nyit Dunaújvárosban. Így mesél a találkozásáról a sóterápiával: - A kislányunk sokat betegeskedett, volt olyan időszak amikor már nem tudott az orvos már milyen antibiotikumot felírni, mert majdnem mindegyik hatóanyagot használtuk már a korábbi időszakban. Nagyon tehetetlennek éreztem magam, s ekkor találkoztam az egyik ismerősömmel, aki hasonló gondokkal küzdött, s rábeszélt arra, hogy egy másik vidéki városba menjünk el egy sószobába. Áldom a napot, amikor rászántam magam. Már az első alkalom után sokkal jobban volt a gyermekem. Azóta is visszatérő vendégek vagyunk. Mivel hozzám hasonlóan nagyon sok anyuka van, illetve felnőtt akiknek segíthetne a sóterápia, így elhatároztam, hogy legyen akkor városunkban is terápiás céllal sószoba.

A sóterápia lényege:

A sóterápia története, több mint 100 évre tekint vissza, főleg itt a közép-kelet európai régióban, ahol nagymértékű sólerakódások találhatók a talajban és korábban bányászat is folyt. Gyógyászati felhasználásáról a sónak ilyen formában az 1850-es években jegyezték fel. A só gyógyító hatását a sóbányák levegője kapcsán kezdték el vizsgálni, hiszen a tapasztalatok arra utaltak, hogy a sóbányákban eltöltött idő vagy abban a környezetben végzett munka után jobb lett az emberek közérzete, egészségük javult, illetve a légúti betegségekben szenvedőknek enyhültek a légzési nehézségeik.

- A száraz sóterápiánál tömény orvosi sót használunk - folytatja Kamilla. - Gyakorlatilag sót juttatunk a levegőbe, ami aztán terápiásan hat a szervezet működésére. A sószobáknál az orvosi sóval borított falak és a sógenerátor biztosítja a levegő optimális és megfelelő sókoncentrációját. A sóterápia olyan légúti problémák esetén ajánlott, mint az asztma, a légúti allergiák, a szénanátha, de jó a megfázás, a nátha és influenza megelőzésére, illetve ezekből való gyorsabb felépülésre. Segít a hörghuruttal szenvedőknek, a COPD-seknek is segít, és a dohányzás okozta irritációk esetén is hatásos. A só nyákoldó, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású, segít az alsó- és felső légúti megbetegedésekben szenvedőknek, valamint a köhögés csökkentésében is. Mindezek mellett a fül-orr-gége fertőzésekre is jótékonyan hat. Azt is fontos tudnunk, hogy a sószobában használt só származása gyógyászati só.