Lassan október közepét írunk, szép őszi idő van, amolyan vénasszonyok nyara. Ezért is furcsa, hogy egyes üzletekben már megjelentek a karácsonyi dekorációk. Annak ellenére, hogy az ünnep nagy rajongója vagyok, egy kicsit korainak tartom, hogy már karácsonyfadíszek között válogassunk. De, ha már így esett, el is kapott a harci kedv. Már csak azért is, mert az idén alaposan körül kell néznem a piacon, mivel úgy döntöttünk, hogy az idén lecseréljük a lakás karácsonyi díszítését. Az első lépést megtettem: már megrendeltem egy gyönyörű asztali gyertyatartót, ami a reményeink szerint a szentesti vacsora dísze lesz.