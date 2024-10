Az elmúlt hétvégén ismét milliárdos lottónyeremény adott okot valakinek az ünneplésre Magyarország legismertebb lottójátékán: 6 613 905 020 forintot nyert egy szerencsét az ötöslottón. Az idei évben ez már a harmadik telitalálat, amire legutóbbi negyed évszázaddal ezelőtt volt példa. A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint az is ritka, hogy egy évben kétszer is csúcsnyeremény van az, a legutóbb 6,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés.

Milliárdos lottónyertes – aki nem játszik az nem is nyer

Fotó: Szakony Attila

Milliárdos lottónyeremény, egyetlen szelvénnyel megváltoztathatják az életüket

A 300 milliót meghaladó nyeremények esetén a Szerencsejáték Zrt. külön nagynyertes-vonalat tart fenn. Amikor a nyertes játékos telefonon bejelentkezik, a lottótársaság munkatársának feladata, hogy a szelvény adatai alapján megbizonyosodjon, valóban a nyertessel beszél. Ezt követően kerülhet sor a személyes találkozóra, ahol az eredeti szelvény érvényességét ellenőrzik. Ha a beazonosítás sikeres, és a személyes adatok is egyeznek, akkor megindulhat a nyeremény kifizetés folyamata, amely során a nyertes a megnyert összeget banki átutalással kapja meg.

A korábbi nagy nyertesek a nyeremény felvételekor kitöltött anonim kérdőívek szerint ingatlanfelújítást, vagy ingatlan vásárlást, utazást, autóvásárlást vagy jótékony célokat finanszíroznának a lottónyereményükből. Az érdekes lottónyertes történetek között kutatva olvastam munkahelyi társaságról, akik mintegy 200 szelvénnyel játszottak, míg rájuk mosolygott Fortuna és a tizenkét fős csapat közel 50 millió forintot nyert fejenként.

Nem régiben dokumentum film is született a témában Fortuna vendégei címmel, amely a pénz nem boldogít közhelyet támasztja alá látszólag a filmben szereplő pár történetén keresztül. Könyv is készült egy lottónyeremény meghatározó élményéből. Mindenkinek érdekes annak is aki lottózik, annak is aki nem, hogy milyen érzés volt a nyertes szelvénnyel a kézben új életet kezdeni. Milyen fantasztikus vásárlások, viszontagságok, meglepetések és milyen személyes tragédia változtatta meg a Lottón nyerte című könyv szerzője és felesége életét.