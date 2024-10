A dunaföldvári mammutcsontváz felfedezése új elméleteket hozott a jégkorszaki állatok életével kapcsolatban, és ma is fontos szerepet játszik a paleontológiai kutatásokban.

Az értékes dunaföldvári mammutcsontváz 1934 óta a Wosinsky Mór Megyei Múzeum az otthona. A mamutbébi összeállított csontváza a múzeum „A tolnai táj évezredei az őskortól a honfoglalásig” című állandó, régészeti kiállításában a mai napig is megtekinthető. Korát kb. 25-30 ezer évre becsülik.

Fotó: Picasa

A dunaföldvári mammutcsontváz felfedezése

1934-ben Dunaföldváron iskolás gyermekek játszadoztak, amikor az egyik kisfiú egy hatalmas csont végét pillantotta meg a földből kiemelkedni. Kerekes János tanító a helyszínre sietett, és hamarosan megkezdődtek az ásatások. A feltárás során előkerült egy teljes mammutcsontváz, amely Európában is ritkaságnak számított. A maradványokat dr. Kubacska András, a Nemzeti Múzeum aligazgatója vizsgálta meg, és megállapította, hogy egy jégkorszaki mamutról van szó​.

Fotó: Picasa

A rénszarvas és mamut együttese – új elméletek a jégkorszakról

A felfedezés különlegessége nem csupán a mammutcsontváz méretében rejlett, hanem abban is, hogy rénszarvas csontokat is találtak mellette. Ez megváltoztatta a korábbi geológiai elméleteket, mivel addig úgy gondolták, hogy a mamutok és rénszarvasok nem élhettek egy időben. A dunaföldvári lelet bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy ezek az állatok akár egyazon időszakban is élhettek, vagy a jégkorszak környezeti változásai gyorsabbak voltak, mint azt korábban hitték.

Tolnamegyei Újság, 1934. október 13.

Fotó: Picasa

A lelet utóélete és jelentősége

A dunaföldvári mammutlelet nemcsak helyi, hanem országos figyelmet is kapott. Csalogovits József további ásatásokat végzett, és újabb maradványokat, köztük ősember tűzhelyének nyomait is feltárta. Az értékes csontváz ma a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban található, ahol a látogatók megtekinthetik a dunaföldvári mamut maradványait.

Ez a felfedezés nemcsak a régió paleontológiai jelentőségét növelte, hanem új megvilágításba helyezte a jégkorszakban élő állatok életét és környezetét.

Forrás teol.hu, levéltár

A történet külön érdekessége A mamutcsontok megtalálói között ott volt a negyvenes években sztárrá vált énekes-színész Sárdy János is, aki népszerűségét operett, és 1940-től filmszerepeinek köszönhette, és aki akkoriban kántortanítóként dolgozott a dunaföldvári rk. elemi népiskolában.

Az Egyszer volt, hol nem volt... az ember című kedvelt rajzfilmsorozat első részében a mamutok is felbukkannak.