A középiskola kiválasztása azért is nehéz, mert 14 évesen a kamaszok többsége még nem rendelkezik kialakult önismerettel, sem pedig jövőképpel. Még most kezdik felfedezni a világot és elhelyezni magukat benne, formálódik a személyiségük, tele vannak bizonytalansággal, kérdésekkel. Egy ilyen szenzitív korban megmondani vagy megjósolni, mi lenne most a legjobb választás ahhoz, hogy egy még nem látott jövőbeli célt/pályát elérjen, bizony nem egyszerű feladat. De ilyen kihívások mellett mégis hogyan lehet jól dönteni? Mi a garancia arra, hogy amit választunk, az tényleg a legjobb lesz a gyereknek?

Én abban hiszek, hogy jó döntést csak úgy tudunk hozni, ha minden olyan tényezőt számításba veszünk, ami egy középiskola kiválasztása szempontjából fontos lehet. Ha ezeket mind mérlegeljük és megtesszük a szükséges lépéseket, akkor lecsendesíthetjük szülőként a belső aggódó hangokat, és megerősíthetjük magunkat, megtettünk mindent, hogy az itt és mostban a lehető legjobb választást tegyük. De nézzük, miket is érdemes átgondolni ehhez!

Képességek, személyiség, érdeklődés

A legfontosabb, amiből elsőként ki kell indulnunk: a gyerekünk.

Milyen is ő valójában?

Milyen dolgok érdeklik?

Mit tanul szívesebben?

Elméleti vagy gyakorlatias típus?

Csendesebb, visszahúzódóbb vagy azt szereti, ha társaság veszi körül?

Sok-sok kérdés, amit ilyenkor érdemes alaposan körüljárni. Az érdeklődést a legegyszerűbben úgy lehet felmérni, ha megnézzük tantárgyi szinten, milyen típusú tárgyak tetszenek neki, mi az, ami számára érdekesebb, aminek a tanulása nem kihívás, „nyűg”. Fontos, hogy ne csak arra fókuszáljunk, miből jó, mert egy kitűnő tanuló például mindenből az, de ez korántsem jelenti, hogy valamennyi tárgyat egyformán szereti. Ha a gyerekünknek van egy erős hobbija (tánc, zenélés, sport stb.), ezt is érdemes számításba venni, hisz egy jövőbeli pályakép is felsejlhet már most belőle. Érdemes az osztályfőnök, szaktanárok véleményét is kikérni, mert sokszor meg tudnak erősíteni egy irányban vagy segíteni a tisztánlátásban.