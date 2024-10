Elszoktunk már attól, hogy hosszú sorokat várjunk végig. Egyrészt az óriási érdeklődésre számot tartó dolgokért az interneten szokás manapság várakozni, másrészt kevés olyan terület van, ahol komoly hiány van bármiből is. Már egy-egy új telefon megjelenése sem kelt olyan tömeghisztériát, mint korábban, amikor az éjszakát is sorbanállással töltötték nyitás előtt. Dunaújvárosban már az idejét sem tudom, mikor láttam utcán kígyózó sort. Egészen vasárnapig, amikor is egy könyvkiadó tartott vásárt a művelődési házban. Nem, nem elgépelés, valóban könyvért kanyargott a sor utca hosszat! Bár elsőre furcsa volt a látvány, de legalább olyan megnyugtató is. A betűnek még mindig van becsülete.