A távlovagló junior világbajnokságra készül, de most pihen a remek és híres előszállási páros. Barbarának választania kellett gyermekkorában, hogy távlovaglás vagy díjugratás lesz a versenyszáma. Díjugratásban Fejér megyei bajnok volt, 15 évesen már felnőtt magasságokat ugratott meg, és az eredményei alapján annyira felkapott lett a környékben – Simontornya, Előszállás Kabóka-puszta területén például –, hogy egymás után kapta tenyésztőktől a lovakat. Volt olyan év, amikor 16 különböző lóval versenyzett. Az első távlovas versenye 2016-ban, 12 évesen volt.

Készül, de itt még a junior Eb-re. Barbara, testvére, párja és édesapja Szardínia szigetén

Fotó: Bukor-család

– Elérkeztünk oda, hogy szintet kellett váltani, és akkor választás elé kerültem. Az akkori lovam, Bukta mellé kellett már egy fiatal lovat választanom, amit tanítani kell, meg kell vele szerezni a minősítéseket, hogy utána indulhasson nemzetközi versenyeken. Mindig nagyon szerettem a lovakkal terepre járni, hatalmas szabadságérzést ad. Díjugratásban akár kéthetente lehet menni versenyre, nem igényel olyan hosszú és alapos felkészülést, mint a 100-120 kilométeres távlovaglásra trenírozni a lovat. A díjugróversenyszám nagyjából másfél perc alatt lemegy, a távlovaglás egész napot igénybe vesz. Változatosabb, izgalmasabb a tereplovaglás és sokkal nagyobb kihívást jelent. Talán ezért döntöttem mellette.

Fotó: Bukor-család

Hogyan lehet rávenni egy lovat arra, hogy 100-120 kilométeren át, gyakorlatilag Előszállás Budapest oda-vissza távon úgy teljesítsen, ahogyan a lovasa szeretné?

–Kitartó edzéssel lehet ezt elérni. Úgy 40 kilométerig még nagyjából lehet a távra edzeni, de felette már nemigen. Vannak hétköznapok, amikor például a vágtára összpontosítunk, ami a tüdő kapacitását növeli, máskora hosszabb, átmozgatós edzést választjuk, hogy folyamatosan mozogjon a ló, és fejben is ott tudjon lenni mindvégig. A Junior Eb 120 kilométerén például három különböző kör volt kijelölve nekünk, amit teljesíteni kellett, ebből az elsőt, a 36 kilométereset dupláztam, hogy meglegyen a táv. A harmadik körben már nagyon ott kellett lenni fejben, mögöttünk volt már közel 72 kilométer, hihetetlenül magas páratartalmú levegőben, tengerparton. Nagyon mély, süppedős, homokos talaj jött, amiben nehezen lehetett kiszúrni a növények gyökérzetét, és – mivel akkor már a ló sem tudott annyira figyelni a fáradtság miatt – féltettem, mert ilyenkor már könnyebben megbotlik, ami akár sérüléshez, patkóelhagyáshoz is vezethet. Márpedig a legapróbb sérülés sem lehet a lovon, vigyázni kell, nehogy egy ág, egy gyökér lehorzsolja, mert akkor a kör utáni orvosi vizsgálton kiszúrják a legkisebb karcolást, vércseppecskét is, és kizárhatják a versenyből.