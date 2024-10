A Fejér Megyei Hivatásos Vadászokért Alapítvány elnöke, Tarró István

A mai, Takács Tibor személye előtt tisztelgő, rá emlékező, alapítványi koronglövő verseny üzenete: Lám, jó jónak lenni! Megemelni a kalapot annak is, aki elesett, annak is, aki kopott és fáradt, mert mindent, de mindent visszakap az ember, az ütést is, meg a simogatást is - fogalmazott Tarró István, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

Takács Tibor emlékezete

Takács Tibor (1964 – 2021) a VADEX Zrt. fővadásza 2021. április 12.-én, életének 57. évében hunyt el. Az életerős vadászembert legyőzte a koronavírus. Évtizedes munkájának eredménye, hogy a cég legjobb gímbikái ma már a fehérvárcsurgói kertből kerülnek ki, ugyanígy a szikaszarvas-gazdálkodás és a pisztrángtelepítés kidolgozása, a Gaja-völgy megújulása is Tibor érdeme.

A gyorsított korongvadászat dobogós helyezettjei:

A verseny legeredményesebb sportlövői a dobogón

Vadász kategóriában (országos versenyen nem indulók): I. Zángó Zoltán II. Szekeres Gábor III. Szabó Máté

A Vadász kategória győztese: Zángó Zoltán

Sportlövő kategóriában (országos versenyen indulók): I. Házi Gergely II. Csákány Csaba III. Komáromi Ferenc (pályasúlyozással)

Különdíjban részesült: Molnár Istvánné sportvadász

Molnár Istvánné Icu sportvadász átveszi Tarró Istvántól, az alapítvány elnökétől, a Különdíjjal járó kupát

A Takács Tibor III. Emlékverseny támogatói:

OMVK Fejér Vármegyei Területi Szervezete

Fejér Megyei Vadgazdálkodók Szövetsége

VADEX Mezőföldi Zrt.

Vérteserdő Zrt.

Magyar VADÁSZLAP

Magánszemélyek

