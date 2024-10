– Agyamra megy, hogyha nyugdíjasokról beszélnek, akkor keresnek fotónak vagy vágóképnek egy csíkos szatyros, enyhén lepattant idős párt – meséli felháborodva a barátnőm. – A néninek egy ódivatú kötött sapka van a fejére húzva, ami alól ősz hajszálai kandikálnak ki. A bácsi egy szebb napokat látott kalapot visel, enyhén molyette kötött mellény kandikál ki a kabátja alól. Miért gondolják, ha az ember megöregszik, akkor szükségszerűen avittasnak, elnyűttnek kell lennie.

Nem vagyok híve annak sem, aki nem nézi meg időnként a személyigazolványát, hogy mennyi is az annyi, de az ember idősen is lehet fitt, szellemileg, kinézetében, egyáltalán a világon való létezésében. Igaza van egyébként a barátnőmnek, aki egy kényelmes pulóverben, egy jól szabott farmerben osztja meg velem méltatlankodását. De azért a nem rég olvasott könyvélményéről és a közelmúltban látott fotókiállítást is szóba ejtjük. Hja, és a barátnőm egyébként 84 éves. Se sapka, se szatyor, se rosszul vágott frizura... Sose lesz belőle így idős ember promóció.