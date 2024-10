Mielőtt az időjárás hűvösebbre fordul, elengedhetetlen, hogy gondoskodjunk autónk megfelelő téli felkészítéséről. Ilyenkor az egyik legfontosabb lépés a nyári abroncsok lecserélése, ami nemcsak a közlekedésbiztonság, hanem az autó teljesítménye szempontjából is fontos. Az őszi-téli balesetek megelőzése érdekében a Hankook tanácsokkal és értékes nyereményekkel ösztönöz arra, hogy időben cseréljük le nyári gumiabroncsainkat télire.

A korai váltás előnye

Sokszor csak akkor kezdünk el gondolkodni a téli gumik felszerelésén, amikor már esik a hó vagy jelentősen lehűlt az idő. Azonban a téli gumiabroncsokat nem kizárólag a havas utakra tervezték. A nyári gumik 7°C alatti hőmérsékleten már nem nyújtanak megfelelő tapadást, mivel a gumikeverékük megkeményedik, így a féktávolság megnő, különösen nedves útfelületen.

„A Hankooknál azt javasoljunk, hogy ne várjanak a gépjárművezetők az első komolyabb fagyig, hanem az ősz beálltával, amint erre alkalom adódik, cseréljék le a nyári abroncsokat télire. A nyári abroncsokkal ellentétben a téli gumik speciális keveréke és mintázata a hideg időjárásban, esőben és hóban is optimális tapadást és biztonságot nyújt. Így könnyebben elkerülhetők az évszakváltásból adódó balesetek és megcsúszások” – mondta el Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője.

Kerüljük a szezonális torlódást

A korai abroncscsere nemcsak közlekedésbiztonsági, hanem praktikus szempontból is kifizetődő: a fagyok beköszöntével az abroncsszervizek jellemzően túlterheltek, ha későn érkezünk, csak hosszú

várakozási idő után kaphatunk időpontot. Érdemes tehát időben elvégeztetni a gumiabroncs-cserét, elkerülve ezzel a felesleges sorban állást és az ebből fakadó kellemetlenségeket.

Gazdasági szempontok

A megfelelő abroncs kiválasztása a vezetési körülményekhez illeszkedve nemcsak a jármű üzemanyag-fogyasztását csökkentheti, hanem az abroncsok élettartamát is meghosszabbíthatja. Egy jól karbantartott téligumi a biztonság növelésén túl segíthet elkerülni a baleseteket és az abból fakadó kiadásokat is. Arról nem is beszélve, hogy a szezonális abroncsváltás alkalmával évente kétszer szakember vizsgálja meg az abroncsokat, így fény derülhet olyan, szabad szemmel nem észrevehető meghibásodásra (például elállítódott futómű, sérült abroncsok), amelyek javítása elősegíti a biztonságos közlekedést