Farkas Zsolt kerekesszéket körülbelül 25 éve használ, az utóbbi húsz évben mindennapi segédeszközévé vált, nemrégiben azonban ellopták a kerekesszékét. Ennek kapcsán beszéltünk vele.

Farkas Zsolttól ellopták a kerekesszékét, de közösségi összefogással sikerült újat vásárolni. Az új kerekesszéket 2024. október 3-án adta át Szentendrén A Rehab Zrt telephelyén Kántor Andrienn a Meyra-Ortopedia Kft. területi képviselője.

ELLOPTÁK A KEREKESSZÉKÉT

- Hogyan történt ez, és miként reagáltál?

- Az év elején, egyik hajnalban, valaki ellopta a kerekesszékemet a lépcsőházunkból. Először nem hittem el, hogy ez megtörténhet, de sajnos azóta hivatalosan is megerősítették, hogy lopás történt, és vádemelési javaslatot tettek az illető ellen. A történtek után segítséget kértem a város lakóitól, ismerősöktől és barátoktól, hogy segítsenek megtalálni a kerekesszékemet. Mivel ez nem sikerült, egy gyűjtési akció indult, amelynek célja egy új kerekesszék beszerzése volt.

KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS

- Hogyan sikerült összegyűjteni a szükséges összeget?

- A közösség, barátok, rokonok és sokszor idegenek is segítettek. Végül több mint 800 ezer forint gyűlt össze, és sikerült beszereznem egy új, méretre szabott aktív kerekesszéket, amely nagy segítségemre van. Az eredeti ára több mint egymillió forint lett volna, de a forgalmazó is jelentős kedvezményt adott. Három nagyobb támogatót is szeretnék megemlíteni: a Lefty Hajstúdiót, a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémiát, valamint a Naposélet Kft.-t. Ők is jelentős összeggel segítettek.

KÜLÖNLEGES KEREKESSZÉK

- Miben különbözik ez az új kerekesszék a hagyományostól?

- Ez egy egyedileg méretre gyártott, könnyű alumíniumvázas szerkezetű kerekesszék. Az előző székemet megsirattam, mert szintén egyedileg készítették számomra, és nagyon kényelmes volt. A használóra méretezett aktív kerekesszéket sokkal könnyebb mozgatni, kisebb helyen elfér, és sokkal praktikusabb. Például ennek a tolókarját lehet állítani, így a segítő ember magasságához is igazítható. Ezek az apró extrák sokat segítenek a mindennapi használat során.

- Az új szék tehát nagyban megkönnyíti a mozgást?

- Igen, ez az új szék az eddigi legjobb, amit valaha használtam. Nagyon könnyű, és a hátsó kerekei könnyen kivehetők, így autóval is egyszerűen szállítható. Nem kell aggódnom amiatt, hogy nehezen férne be egy kisautóba. Összecsukható, praktikus és nagyon kényelmes.