Mielőtt a DKKA meccsről tájékoztatnánk olvasóinkat, el kell mondanunk, hogy már a csarnokba érkezéskok egy újabb pozitívummal találkozhattunk, ugyanis a folyamatosan megszépülő létesítményben a hátsó oldali játékos és sajtóbejáratnál is felújították a burkolatokat, új festést kaptak a falak, illetve a világítást is kicserélték ezen a folyósórészen.

Nagyot játszott a DKKA egész csapata

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

DKKA

Miközben ezt megállapítottuk, azt is, hogy a vendégeket, a bajnokság egyik esélyesét és címvédőjét szokás szerint jó pár fradista is elkísérte, akik békésen hangoltak a meccsre, viszont amikor kedvenceik elsőként kijöttek melegíteni, hangos üdvrivalgásban részesítették őket. Majd megérkezett a DKKA is, illetve a hazai szurkolók is szépen érkeztek, hiszen kedvenceik a világ élvonalába tartozó ellenféllel szemben mutathatták meg tudásukat.

A Ferencváros eddig mind a hazai, mind a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában hibátlan mérleggel szerepel - egyaránt három-három sikerrel. Legszűkebb sikerük a magyar bajnokságban a Mosonmagyaróvár elleni hat gólos győzelem volt. Természetesen hibátlan mérlegük megőrzésére készültek Dunaújvárosban is, amire minden esélyük meg is volt, hiszen a két csapat nincs egy súlycsoportban egymással.

Sok jó csapat van a bajnokságban, és a DKKA is képes jó játékra, de természetesen mi jóval erősebbek vagyunk, ezért magunkra kell fókuszálnunk

– mondta Angela Malestein klubja honlapján, aki huszonhárom találatával vezeti a házi góllövőlistát. – Szeretnénk tovább fejlődni egyénileg és csapatként is, hiszen nehéz meccsek várnak ránk a következő időszakban, de szerdára a legfontosabb, hogy mindenképpen két ponttal térjünk haza - tette hozzá.

Hazai oldalról hiányzott sérülés miatt Oguntoye Viktória, helyette a 2005-ös születésű Krasznai Júlia került be a csapatba. Hiányzott a szintén sérült Gajdos Petra, ahogy várni kell a lengyel Paulina Masna bemutatkozására is, aki még nem épült fel. Viszont Sallai Nikolettre számíthatott Gulyás Péter vezetőedző, aki meggyógyult. A Fradinál csak tizenöt játékost neveztek, természetesen a legnagyobb tapsot a dunaújvárosi születésű és nevelésű Klujber Katrin kapta a bemutatásnál.

DKKA - Ferencváros 32-37 (15-16) DKKA: Wéninger - Arany 3, Agócs 4, Paróczy 3, Luchies 2, Kpodar 5 (3), Török 1. Csere: Lakatos, Borgyos 1, Szalai 3, Gerháth 4, Kellermann 4 (2), Lakatos, Sallai, Somionka 2, Horváth A. Vezetőedző: Gulyás Péter. Ferencváros: Janurik - Papp 1, Lekic 2, Edwige, Cvijic 5, Bölk 4, Hársfalvi 1. Csere: Böde-Bíró (kapus), Dmitrieva 5, Klujber 4 (1), Bordás 1, Márton, Maslova 9, Malestein 4 (3), Simon 1. Allan Heine Pedersen. Hétméteresek: 6/5, illetve 4/4. Kiállítások: 4, illetve 0 perc.

Agócs góljával a DKKA szerzett vezetést, aztán gyorsan ki is állították, Klujber hetesből meg egyenlített, Kellermann ismét vezetést szerzett, amire zsinórban háromszor válaszolt a Fradi, az 5. percben így már kettővel vezettek, 2-4. Azonban ez nem fogta meg a Kohászt, az ellenfél több támadást is elhibázott, illetve Wéninger védett, a túloldalon pedig Kpodar, Parózy és Kellermann sem hibázott, a 10. percre egyenlített a hazai csapat, 6-6.