A csapat szerdán utazott el a csütörtökön rajtoló Bajnokok Ligája csoportkörre Ede városába, azonban a DFVE csak pénteken játszik először a házigazda Polar Bearssel 20.30 órakor. Szombaton két mérkőzés vár az újvárosiakra, délelőtt a magyar rivális BVSC elleni, majd este a francia Nancy következik. Vasárnap pedig a szintén francia Lille-vel zárják szereplésüket.

A Bajnokok Ligája csoportmeccseivel debütál a DFVE új vezetőedzője, Maxim Kordonskiy

Fotó: Ihász Martin

DFVE

A csapat szinte teljesen új szakmai stábbal – Maxim Kordonskiy vezetőedző, Brezovszki Gerda másodedző, Pierre Mahieu csapatvezető – vág neki a BL-nek. Ami nagyon jó hír, hogy a teljes keret együtt maradt, sőt, a görög Effrosyni Katsimpiri személyében új légiós is érkezett. Viszont komolyabb sérülés miatt Szabó Nikolett és Somogyvári Lili egy ideig nem lesz bevethető.

A szezonrajt előtt elsőként Garda Krisztina csapatkapitánnyal beszélgettünk, akinek talán mentálisan jobban szüksége volt a pihenésre a nagyon húzós előző szezon után, ami most négy hét volt.

Ez jól sikerült számára, amit aktívan töltött. Elsőként szóba került az olimpia, ahol ötödikek lettek, amit a közvélemény egy része csalódásként élt meg.

– Párizs előtt is mondtam, egy gólokon múlnak majd a meccsek, ami így is lett. Azt is, hogy legalább hat-hét válogatott közül kerülhet ki a győztes, de például Ausztráliát – akiktől büntetőkkel kaptunk ki a csoportban – nem várta senki dobogóra.

Igazából nem is az ötödik helyért van bennem csalódottság, hanem inkább azért, sosem lehet tudni, ez volt-e az utolsó olimpiám.

- Harminc évesen ez volt a harmadik ötkarikás játékom, ki tudja négy év után számítanak-e rám, vagy leszek-e még olyan formában, hogy válogatott legyek – tekintett vissza.

Fotó: Laczkó Izabella

Aztán szóba került, mennyire volt nehéz megint visszarázódni a napi munkába.

– Azt nem mondom, hogy vártam az edzéseket, az eleje nagyon nehéz volt, mivel az olimpia sem a fizikai munkáról szólt. Jó régen edzettünk úgy igazából, így van, amikor még küzdök az „elemekkel” és az izomlázzal.

Viszont örömmel tértem vissza és kíváncsian vártam az új edzői stábbal a munkát.

- Bár Maximot ismerem 2011 óta, az orosz utánpótlás válogatottnak volt akkor másodedzője, jó néhány világversenyen találkoztunk. Kirishiben is dolgozott, tavaly a Mulhouse kispadján ült és játszottunk velük a BL-ben. Gerda csapattársam volt évekig, Pierre is itt van már a klubnál egy ideje.

Maxim teljesen más vízilabda kultúrából jött, ezért van amit eddig nem úgy, vagy nem is csináltunk. Akadnak újdonságok, olyan feladatokat gyakorolunk edzéseken, amiket nem sűrűn.

- Ő is ki szeretné használni erősségeinket, gyökerestől nem forgatta fel például a felállást, de azért felfedezhető lesz olyan a dolog, ami eddig nem. Szóval, a csapat nem változott, és a felfogásunk sem. Mindenképpen érdekes a munka, jó a kapcsolat közöttünk – fogalmazott.