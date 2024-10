Ismeret felújító tanfolyam jegyzetei

Forrás: Nyíri Miklós fotóalbum

A meleghengerműi csarnokban új műhelyeket létesítettünk és nagy gondot fordítottunk az alkatrészek tárolására.

A meleg- és hideghengerű különválása

A két hengermű különválásakor a meleghengerműben is létrehoztunk egy új forgácsoló műhelyt, megfelelő gépparkkal. Új szerszámraktárt és munkaruha raktárt létesítettünk. Új irodasort építettünk a hengersori csarnokban a gépész és technológiai vezetők részére.

A meleg- és a hideghengermű közötti négyemeletes irodaépület negyedik emeletéről leköltöztettük a műszaki vezető irányítása alá tartozó karbantartási és fejlesztési osztály dolgozóit az első emeleten lévő, üresen álló korábbi „tervező iroda” helyiségeibe. (természetesen azok átépítése után)

Hengerművek igazgatósági épülete új ablakokkal. A meleghengermű műszaki vezetés irodái a 4.emeleten voltak

Forrás: Nyíri Miklós fotóalbum

A lépcsőházban, minden emeleten zárt, szellőzéssel ellátott, dohányzó helyiségeket létesítettünk. A Dunaferr Rt. finanszírozása mellett kicseréltük a négyemeletes irodaépület alumínium vázas ablakait jól szigetelt thermoplán üveges műanyag vázas ablakokra. (kb. 200 db-ot). Felújítottuk a hengersori csarnokok tető borítását is, Ezekkel a fejlesztésekkel néha túlléptük a tervezett karbantartási költségkeretet. Kaptam is érte némi dorgálást.

A hozzám tartozó villamos berendezések karbantartását és a villamos üzem szakembereinek tevékenységét Csinádi Gábor, a Dunaferr Acélművek Kft. műszaki igazgatóhelyettese kiemelten felügyelte és patronálta. Villamos szaktudásával és előrelátásával sokat segített a meleghengerműi fejlesztésekben. Persze voltak összezördüléseink is, amikor bizonyos dolgokat helyettem is ő akart intézni, de azért elismertük egymás érdemeit. Az is lehet, hogy annak idején ő javasolt engem a meleghengermű műszaki vezetői posztra. (Hogy ki javasolt, azt sosem tudtam meg.)

Fő tevékenységem tehát a meleghengermű karbantartási és fejlesztési munkáinak irányítása volt, de több jelentős újítást is kidolgoztam egyedül, vagy társakkal. Néhány jelentősebb újításom: