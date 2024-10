Pénztárcabarát és mégis változatos

Az Élelmiszerbank elismert gasztronómiai szakembereket is felkért, hogy a változatos, tápláló és közben megfizethető étrendek választására bátorítsák a nagyközönséget. A tatai Platán Gourmet Étterem Michelin-csillagos séfje, Pesti István a fehérjében és antioxidánsokban gazdag hüvelyes növények sokszínűségére hívta fel a figyelmet egy csicseriborsókrémen feltálalt friss lencsesalátával, illetve egy pirított sertésfüllel kínált chilis babfőzelékkel. Elmondása szerint a lencse, a csicseriborsó, a bab és a zöldborsó a lassú felszívódásuk miatt a vércukorszintre is jó hatással vannak, és nitrogénmegkötő növényként a fenntartható mezőgazdasághoz is hozzájárulnak.

A Szaletly Vendéglő és Kert executive séfje, Bernát Dániel céklavariációkat mutatott be lágy sajt és turbolyapesztó kíséretében. Elmondása szerint nem csak a változatos felhasználhatóság miatt esett a céklára a választása. Ez a jelenleg épp szezonális gumós gyökérzöldség az egészségünknek is kedvez: C-vitaminban, vasban, káliumban, folsavban és nitrátokban is gazdag, így jó hatással van a keringésre és a máj működésére is.

A bemutatott alapanyagok választásával jót tehetünk magunknak és a bolygónak is, és persze az étkezési szokásaink módosításán túl más döntéseinkkel is hozzájárulhatunk a fenntarthatósághoz. Például csökkenthetjük az élelmiszer-pazarlást, tájékozódhatunk az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos globális kihívásokról, illetve egészséges, helyi és szezonális élelmiszerek választásával növelhetjük azok elérhetőségét.

30 ezer kiló élelmiszeradománnyal nyomatékosították

A programot egy 200 méter hosszú járműkonvoj érkezése zárta. A FAO és az Élelmiszerbank idén már tizenkilencedik alkalommal indította útjára az élelmezési világnapi adománykonvojt a belvárosban, ami a Hősök terét is érintve az Élelmiszerbank XVII. kerületi raktárához vezetett. A tizenkilenc kamionból és teherautóból álló kocsisor 30 ezer kilogramm tartós élelmiszert szállított, többek között készétel konzerveket, tésztát, bébiételt, cukrot és sajtot. A 45 millió forint értékű szállítmányból a következő napokban 9 ezer élelmiszercsomag készül rászorulók számára.