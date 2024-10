A 2024-es Aranylabdát az Európa bajnok spanyol labdarúgó válogatott csapatkapitánya, a kiváló játékos, Rodri nyerte. az előtt a Bajnokok Ligája győztes Real Madrid játékos előtt, aki nevezetesen a brazil Vinicius.

Szerintem reális döntés született. Hogy ne tűnjek Real ellenesnek, úgy gondolom, hogy a realos Carvajalnak is Vinicius előtt kellett volna végeznie. Mert a sorrend kialakításában elsődlegesen az eredményesség a legfontosabb, de a mérleg nyelve azonos kvalitású játékosok esetén is az emberi hozzáállás, a sportemberi viselkedés lehet. Talán most is ez történt.

A spanyol El País című lap idézte a Real közleményét, amely szerint „Egyértelmű, hogy az UEFA Aranylabda nem tiszteli a Real Madridot. És a Real Madrid nem megy oda, ahol nem tisztelik.”

No, kérem, ez a nyilatkozat pontosan tükrözi azt, hogy Vinicius hová is tartozik. Lehet, hogy a következő meccsre ki sem áll a Real Madrid azért, mert nem a játékosa nyerte a díjat? Aligha.

Rodri ugyanakkor nem csak kiváló játékos, hanem példakép is. Játéka, és sportemberi magatartása miatt is. A Manchester City irányító középpályása Guardiola edzői munkássága alatt pallérozódott, aki sok kiváló játékos edzője volt már. A Real Madrid, mint klub hivatalos kommunikációja megítélésem szerint, és a közösségi média szerint sem volt szerencsés. Sőt, kifejezetten vérlázító. Mert a spanyol klubnál – úgy gondolják - bármilyen bajnokságban, bárhol, bármikor prioritást kell élvezniük.

Mindez azt mutatja, hogy a csúcson soha nem látszik az, mikor válik lejtővé az emelkedő.