Fotó: Antal Lajos

Csombok Pállal, a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub elnökével, a „Nálatok laknak-e állatok?” rendezvény főszervezőjével beszélgettem, aki elmondta:

– A Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub harminckét évvel ezelőtt alakult meg, jelenleg harminc tagja van, de hetente kilencven-száz fő látogatja a kutyaiskola foglalkozásait.

Az állatok világnapja rendezvény nagyon népszerű minden településen

Hányadik alkalommal tartották meg Pusztaszabolcson?

– Az idei volt az első, de hosszú évek óta van egy működő programunk „Ne félj a kutyustól!” címmel, mellyel a megye északi részének szinte minden óvodáját, általános- és középiskoláját meglátogattuk már. Minden korosztálynak más és más programokat szervezünk, hogy jobban megérthessék, mit jelent a felelős állattartás. A gyűjtési akciónk már öt esztendőre tekint vissza, és az idei évben minden pénzügyi és tárgyi adományt a Kóborka Állatvédő Egyesületnek ajánlottunk fel.

Fotó: Antal Lajos

A kutyák mellett más, különleges állatot is láthattak az érdeklődők.

– Nagy örömmel tölt el, hogy a solymász Kisteleki Gergely elfogadta a meghívásunkat, mert egy ősi szakma képviselője és bemutatta tudását. Emellett arra is törekedtünk, hogy minél többfajta, városunkban is tartott állatot is közelebbről meg lehessen nézni. A kaméleon, a vadászgörény és különféle galambok ritkaságnak számítanak az állattartók körében.