Múlt héten már említést tettünk arról, hogy a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon megjelentek a mindenszentekkor, a halottak napján sírokra kerülő koszorúk, virágok, mécsesek. E heti piaci körképünkön pedig azt állapítottuk meg, hogy teljes mértékben átvették ezek a termékek az uralmat.

Már kaphatóak a piacon a faragásra váró tökök

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

A piacon sok volt a krizantém

Legutóbb nagyméretű koszorúkat nem nagyon lehetett látni, most volt bőven belőlük öt- és nyolcezer forint közötti árakon. Krizantémból is volt már bőven, a selyemből készült szála 800 forint volt, az élőé 600. De azokat általában csak csokorban lehetett megvásárolni, egy csokorban öt szál volt, vagyis háromezer forintot kellett érte leszurkolni. Az egyik virágárustól megtudtuk, hogy a mostani árak – leginkább az élő virágok esetében – átmeneti állapot, mert ahogy közeledik a mindenszentek és a halottak napja, úgy fog emelkedni a virág ára. Szerinte egy szál krizantém 800 forintnál áll majd meg.

Ha a gyümölcskínálatot nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy még mindig a szilvából a legnagyobb a felhozatal, de az árak azért itt is folyamatosan emelkednek, 700 forint alatt nem nagyon lehetett kapni egy kilogrammot. De általában a nyolcszáz forintot súrolta az ára.

Nem sokára itt van az Egyesült Államokból átvett halloween (mindenszentek előtti estét jelenti). Már kaphatók a kifaragott és a kifaragásra váró tökök is. Ez utóbbinak kilója 450 forint.

A halloweenről néhány szót. Magyarországon szerintem testidegen, de egyre népszerűbb, elsősorban a fiatalok körében. A halloweenre mindenki úgy gondol, hogy észak-amerikai eredetű, pedig egy ősi kelta szokás. (A kelták hite szerint a halottak istene október 31-én megengedte az elhunyt lelkeknek, hogy családjaikhoz hazalátogassanak.) Igaz, mára az USA-ban a karácsony után a legjelentősebb ünnep.