Abba a beszélgetésbe, amit az elmúlt fesztiválszezon egyik a számomra talán legkedvesebb duójával, Kovács Alízzal és Bótor Kadosával folytattam. Alkalmi párosként jelentek meg a színpadon, és azt is mondták magukról.

A páros álompár duóban is

Fotó: Balogh Tamás

A közönség és nyilván a maguk örömére viszont zeneileg, eggyé váltak. Ráadásul valami nagyon titkos, szent művész-bűvész trükkel, boldogsághormonokat juttattak a levegőbe, amitől a közönség szépen lassan mosolygóssá, ráérőssé, na persze tapsolóssá vált. Alízt vélhetően többen ismerik, hiszen a The Voice második helyezését nyerte el 2023-ban. Bótor Kadosa is meggyőző és kellemes emlékeket hagyhatott maga után, bármelyik formációban is lépett színpadra, igaz akkor dalszerzőként és kiváló basszusgitárosként mutatkozott be.

Tudják mit? Ismerkedjenek velük, hallgassanak ki bennünket előbb itt, aztán majd a színpadokon is!