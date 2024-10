A kutatás szerint szoros összefüggés van az iskolai végzettség és a szűrési hajlandóság között a 35 évesnél fiatalabbak körében. A nyolc általánost végzett, 35 évnél fiatalabb válaszadók 86 százaléka még sosem járt szűrésen, ebből 61 százalék mondta azt, hogy nem is tervezi, hogy elmegy - írták a közleményben. Hozzátették, hogy minden negyedik válaszadónak viszont szándékában áll szűrésen részt venni. A szakmunkás végzettséggel rendelkezők körében szintén nagyon alacsony a szűrési hajlandóság: majdnem 80 százalékuk még sosem járt emlő ultrahangon, és csak minden ötödik megkérdezett tervezi, hogy elmegy. Az érettségivel rendelkezők 84 százaléka még sosem járt ultrahangos emlőszűrésen, de a megkérdezettek több mint fele tervezi, hogy elmegy - sorolták a részleteket.

A fiatal korosztály körében a diplomások között a legalacsonyabb a szűrés elutasítása, mindössze minden ötödik diplomás válaszadó mondta azt, hogy még sosem volt ultrahangos szűrővizsgálaton, és nem is tervezi, hogy elmegy. Körükben a legmagasabb – 28 százalék – azok aránya, akik legalább néhány évente járnak szűrésre – jegyezték meg. Érdekes eredménye a kutatásnak, hogy nincs jelentős különbség a szűrési hajlandóság és az iskolai végzettség között, ha mammográfiás szűrésről van szó – emelték ki. Azt írták, még a diplomások körében is csak 62 százalék azon válaszadók aránya, akik legalább néhány évente járnak mammográfiás szűrésre, ami alig magasabb, mint a nyolc általánost végzettek 56 százalékos aránya. Közleményükben arra is kitértek, hogy az összes fiatal válaszadó kétharmada állami egészségügyi szolgáltatónál veszi vagy venné igénybe a szűrési lehetőséget, mindössze harmaduk jár magánellátásba.