Immár második alkalommal hirdette meg a Magyar Közigazgatási Családi Sportnapot a Kancellária Sportegyesület. A minisztériumokban és azok háttérintézményeiben dolgozókat várták szeptember 28-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Egyetemi Sportközpontjába, többek közt a Dunaújvárosi Járási Hivatal kollégáit is.

A dunaújvárosi Nagy Milán (a képen balra) a profik mezőnyében a második helyen végzett az asztalitenisz sportágban

Fotó: amatőr

A rendezvény azt a célt szolgálta, hogy a munkatársak, a szervezeti kollektívák eltölthessenek együtt egy vidám napot a mozgás jegyében; hogy jobban megismerhessék egymást; hogy kikapcsolódhassanak, feltöltődhessenek. Kilenc sportágban mérhették össze erejüket, ügyességüket a kormány- és köztisztviselők (volt például úszás, tollaslabda, labdarúgás, röplabda, kosárlabda), de szerveztek gyalogtúrát, és bizonyítani lehetett a gasztronómiai tudást is a főzőversenyen. Egyéniben és csapatban is nevezhettek a különféle versenyszámokra. Családi nap lévén, a gyermekeknek külön programokkal is szolgáltak, a futás és az úszás mellett kézműves foglalkozás, csillámtetkó készítés, ugrálóvár és kalandpark is várta őket.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal arról számolt be, hogy a Dunaújvárosi Járási Hivatal munkatársai kiemelkedő eredményeket értek el asztaliteniszben. A profik mezőnyében Nagy Milán a második helyen végzett, míg az amatőr versenyzők közül ugyancsak a dobogó második fokára állhatott fel Egressy Gábor. A vegyes párosok küzdelmeiben Gyarmati-Dege Katinka és Egressy Gábor bronzérmet szerzett. A férfiak páros versenyszámában pedig Szabó József és Egressy Gábor kettőse zárta az élen a megmérettetést.