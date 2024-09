– Egy-két év kivételével talán már 15 éve részt veszek a szüreti felvonuláson, és táncolok is.

A családban nagy hagyománya van ennek, hiszen anyukám is beöltözött már, sőt, a nagymamám is.

– Mi a program ilyenkor?

– Szeptember 21-én 13 órára gyülekezünk, szépen magyaros ruhába felöltözve, a községháza előtt. A falu lakosságához képest szép nagy tömeg szokott összejönni. A polgármester úr ünnepélyes keretek között átadja a falu kulcsát a Bírónak és a Bírónének. Hagyományosan ilyenkor a legfrissebb házasok szokták kapni azt a megtisztelő feladatot, hogy ezen a napon ők őrizzék a falut, és gondoskodjanak a program sikeréről. Miután átvették a kulcsokat, hintóra ülnek, és zenei kíséret mellett vezetik a táncosokat körbe a faluban.

Fotó: Dienes Andrea

Van egy hatalmas szőlőfürt, amelyet körbe visznek a településen. Erre a csőszök és csőszlányok figyelnek, nehogy lopjon belőle valaki.

A bálokon szokás a „szőlőlopás” is, amely egy vidám hagyományos játék. A fiatalok megpróbálják ellopni a bál díszítését képező szőlőt, és a Bíró megpróbálja őket elkapni. Az elfogott tolvajokat tréfás ítéletekben részesítik, amelyek általában valamilyen kisebb feladat teljesítését vonják maguk után.

A felvonulás alkalmával invitálják a lakosságot az esti mulatságra. Rendszerint több helyen megvendégelik a népes sereget, ahol a táncosok megtáncoltatják a ház urát és úrnőjét, a vendéglátókat. Hogy ne sértsék meg a vendéglátókat, némi ételt és italt fogyasztanak, majd tovább állnak.

Fotó: Dienes Andrea

A kör végére már nem szomjasak a fiatalok, ezért némi pihenő jár nekik. Este az önkormányzat megvendégeli őket, majd kezdődhet a szüreti bál. Ez a hivatal kultúrtermében lesz idén is megrendezve. Aki szeretne helyet magának, időben kell érkeznie. Tavaly a hagyományos nyitótáncot megelőzte a kicsik tánca. A nagy sikerre való tekintettel most is ők kezdenek. Majd hét órakor a Kisapostag táncával nyitják meg a táncosok a szüreti bált, őket a Bíró és a Bíróné vezeti.

Fotó: Dienes Andrea

A nyitótánc után kezdődik az élőzenés bál, ami egészen hajnalig szokott tartani. Nem ritka, hogy ilyen alkalmakon szerelmek születnek, akár életre szólóak is.