Sztálinváros térképe – 1959

Változások a Húsboltban

Városunk háziasszonyai általában igényesek, s kritikus szemmel nézik a mindennapi életet. Nem tűrik el szó nélkül, ha például a MÉK Sztálin úti üzletében, vagy a piacon bajok vannak. Rögtön csöng a telefon, jön a panaszos levél. De nem fukarkodnak a dicséretben sem, ha arra valahol mód nyílik.

Legutóbb is ők hívták fel figyelmünket arra az örvendetes változásra, amely a Húsbolt munkájában az utóbbi időben tapasztalható. Ez főleg két irányban jelentkezik: egyrészt a bolt kirakatának mennyiségileg és minőségileg is dús “dekorálásában”, másrészt a kiszolgáló személyzet udvarias és előzékeny magatartásában.

Ez az elismerés, amely a legilletékesebb helyről, a vásárló asszonyoktól származik, indít bennünket arra, hogy betérjünk egy kicsit az üzletbe. A reggeli csúcsforgalom már lezajlott, de még mindig tömött sorok állnak a pult előtt. A vásárlók azonban ezúttal nem nem tülekednek, mert türelmetlenek, a kampósszögekre akasztott, nagy mennyiségű hús mutatja, hogy nincs ok nyugtalanságra. Mindenkinek jut belőle, amennyit kíván.

– Eddig az volt a baj – mondja Kmetty Gyula, a bolt új vezetője, – hogy nem törődtek a kirakattal, hanem szinte misztikus titokzatossággal rejtegették az árut.



Sétálók a város főutcáján /1959

fotó: MTI/Balassa Ferenc

Ez természetesen bizonytalanságot, kételyeket és aggályokat keltett a vásárlókban. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az üzlet kirakata reggeltől estig zsúfolva legyen áruval, így remélhetőleg majd csökken a reggeli nagy sorbanállás is.

– S megvannak ehhez a mennyiségi és minőségi feltételek?

– Hogyne – válaszol Fogarasi József árubeszerző, a szakma régi ismerője. – Hiszen elegendő árut kapunk, amely minőségileg is kifogástalan. Nyugodt lelkiismerettel állítom, hogy városunk dolgozói az utóbbi két évben nem ettek fagyasztott húst. Pesten annál több van ebből. Hiányosság azonban, hogy kevés borjúhúst, s még kevesebb belső részt (májat, tüdőt, nyelvet) és csemegét (szalámit, gyulai kolbászt) kapunk. De ez másutt is hasonlóképpen van, ahol nincs vágóhíd és feldolgozó üzem.

– Sőt például a virstli Pesten is “szűk keresztmetszet” – jegyzi meg az üzletvezető, aki több évtizedes gazdag szakmai tapasztalataival a fővárosból jött le, s minden törekvése, hogy kulturált formában és kielégítő módon szolgálja városunk ellátását.