A szeptemberi időjárás alaposan átalakította a szervezők terveit, azonban ez mégsem tudta teljesen felborítani a mezőfalviak szüreti mulatságát. Csak azért is megtartották. Legalábbis a báli részt mindenképpen. Pénteken egész nap dekoráltak a táncosok az iskola tornatermében, hogy szombat estére szépen feldíszített helyiség fogadja a már előre asztalt foglaló társaságokat. A tornateremben ugye nem esik, akkor miért ne ünnepelnék meg a szüreti hagyományokat. Este nyolc óra előtt még csak páran szállingóztak, de mire nyolcra fordult az óra, szinte varázsütésre megtelt a terem. A táncosok szüretköszöntő műsora ezúttal hiányzott a programból, helyette a Turi zenekar fergeteges muzsikával csapott a húrok közé. Táncos láb meg éppen volt bőven a teremben, így aztán hamar báli hangulat kerekedett.

A felvonulást ha kicsiben is a sarki kocsmáig, azért megtartotta a három táncos jó barát Mosonyi Csanád, Marosi István és Farkas Dávid

Fotó: Horváth László

A bál percei előtt kérdeztük egy régi néptáncost Feke Juditot, miként emlékszik a korábbi mulatságokra?

Feke Judit jó hangulatú bálokra emlékszik

Fotó: Horváth László

A hetvenes évek legeleje óta vagyok tagja az együttesnek és abban az időben is megszerveztük a szüreti felvonulásokat, bálokat. Még nem volt ekkora helyünk, mert a Zöldfa vendéglőben rendeztük a bálokat. A felvonulás viszont ugyanígy megvolt, csak az utcai vendéglátás nélkül. Annak idején Balla Pista bácsinak voltak lovai, kocsijai, akitől kölcsön kaptuk a felvonulásra. Természetesen a lányszöktetések sem maradtak el. A leányoknak meg sikítozni illett a rablás közben. Jól nézett ki, amint a betyárt üldözték a csikósok! Az utcai vendéglátás Szárszó Lajos néptánc-oktatói idejében honosodott meg és a mai napig is tart. A felvonulást mindig bál követte, ahol műsort adtak a táncosok. Az első tornatermi bálokon még a kifeszített plafonhálóról is lógtak a szőlőfürtök. A tánc közben erre vigyáztak a csőszlegények és tréfás büntetés járt annak, akit elkaptak. Középen a szüreti koszorú foglat helyet, amit a bál éjszakáján elárvereztek. A hangulat pedig ahogy most is, mindig fergeteges! – hallottuk a korábbi évek báljairól.

Mészáros Bálint a kisbírói beszédét a bálban mondta el

Fotó: Horváth László

Az idén tehát felvonulás nélkül, de ugyanolyan jókedvűen telt a szüreti mulatság Mezőfalván.