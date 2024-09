De vajon honnan ered ez az évszázadok óta fennálló félelem? Múlt-kor, a Wikipédia írásai alapján a történelmi események és misztikus hiedelmek egyaránt táplálják azt, hogy ez a nap valóban szerencsétlennek tűnik. Azonban ha alaposabban megvizsgáljuk, kiderülhet: inkább a tudatalatti és a történelmi egybeesések terelik negatív fénybe ezt a napot, mintsem bármilyen valós szerencsétlenség.

A 13-as szám misztikuma

A 13-as számot már az ókorban is baljóslatúnak tartották. A babiloniaknál Hammurapi oszlopáról például hiányzik a tizenharmadik törvénypont. Sőt még a rómaiak is kerültek minden kapcsolatot vele, hiszen a pusztulás előjelének vélték.

AI-illusztráció

Fotó: PMA

A kereszténység idején ez a babona tovább mélyült. Az utolsó vacsorán 13-an ültek egy asztalnál, közülük Júdás, az áruló volt a 13. Ez a momentum mélyen beágyazódott a kultúrába, és a 13-as szám a keresztény világban a balszerencséhez kötődött.

Az amerikai kultúra sem kímélte ezt a számot: több szállodában, felhőkarcolóban vagy kórházban egyszerűen kihagyják a 13-as emeletet vagy szobaszámot. A légitársaságok pedig nem szívesen nevezik el a 13. üléssort. Érdekes, hogy mindezek mögött valójában nincs tudományos vagy racionális indok. Csupán a babonák tartják életben a 13-as szám „gonosz” hírnevét.

A péntek sötét árnyai

A 13-as számot övező babonák mellett a péntek is megkapta a maga misztikus jelentését. A keresztény hagyományban pénteken történt Jézus keresztre feszítése, és ekkor történt a paradicsomi bűnbeesés is. A néphagyomány szerint ez volt az a nap, amikor sok szerencsétlenség történt. Az ókori Rómában és a középkorban péntek volt a kivégzések napja (Jézus is ezért feszítették meg ekkor), így az emberek hosszú ideig sötét előjelű napként tekintettek rá. Pénteken nem házasodtak, nem költöztek, nem indultak útnak, különösen nem, ha az éppen péntek 13-ára esett.

AI-illusztráció

Fotó: PMA

A Templomosok és az Apolló 13 kapcsolata a péntek 13-al

Péntek 13. említésénél a történelem néhány híres dátumot is elénk tár. Az egyik legismertebb ilyen esemény 1307. október 13-a, amikor IV. (szép) Fülöp francia király parancsára pénteken éjszaka lefoglaltatta a Templomos Lovagrend vagyonát, és bebörtönöztette a lovagokat, majd ezt követően tömeges kivégzések következtek. A rend utolsó nagymesterét Jacques de Molay-t 1314 tavaszán ítélték máglyahalálra, 7 évnyi kínzás és embertelen körülmények között bebörtönözve, március 18-án végezték ki, mint eretneket a Notre Dame előtt felállított máglyán. A legenda szerint halála előtt a nyilvánosság előtt visszautasított minden vádat, és átkot mondott a máglyáról. Megátkozza a királyt, V. Kelemen pápát és Guillaume de Nogaret pecsétőrt, és utódaikat mind tizenharmad-íziglen. A gyilkosok nem vették komolyan az átkot, de egy éven belül mégis mind meghalnak, és maga a Capeting-ház is kihal, noha Szép Fülöpnek három fia is volt. Az eset óta ez a nap a titkokkal és tragédiákkal teli történelem része.