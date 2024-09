A Dunaferr mellett többi élvonalbeli csapatával is bajnok lett

Gyerekként a Ganz-Mávagban kezdett futballozni, a választás nem volt véletlen, nagypapája, Závodi István is itt kergette a labdát jobbszélsőként, a magyar válogatottban is szóhoz jutott két alkalommal 1932-ben. A Prágában vívott derbin be is talált a hazaiak kapujába. Unokája négyszer öltötte magára a címeres mezt. Zavadszky is a Mávagban mutatkozott be a felnőttek között, majd 18 évesen került a Ferencvároshoz, az NB I-ben 1993 nyarán szerepelt először az Üllői úton. A zöldeknél 118 bajnokin 16-szor talált be, a Dunaferrben töltött három idénye során jobban ment neki a gólgyártás, 102 találkozón 36-szor zörgette meg az ellenfelek hálóját. A szakmai stáb a bajnoki arany, ezüst, majd negyedik hely után az MTK-hoz távozott, ide igazolt Zava is, három idényt húzott le a Hungária körúton, 98 meccsen 20 találatot jegyzett. Fél évre visszatért az FTC-be, nem is játszott rosszul, az anyagi gondokkal küzdő Üllői útiaktól Ciprusra szerződött. Az Apollon Limassolhoz távozott, 2006 januárban, tüdőembóliában vesztette életét. A csapatorvos felelősségét firtatták az ügyben, de felelősségre vonás nem történt.