A közlekedés minden résztvevőjének, így többek közt az autósoknak, a kétkerekű járművel utazóknak, és bizony még a gyalogosoknak is sokkal körültekintőbbnek kell lenniük. Elég csupán egy óvatlan másodperc, és máris megtörténhet a baj: hirtelen kiszalad egy gyerek az autó elé, vagy éppen a sofőr fordul el egy pillanatra, s már nem tud időben fékezni, és még sorolhatnánk. Dunaújvárosban évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra: a forgalmasabb iskolai gyalogátkelőknél rendőrök, polgárőrök segítik a biztonságos közlekedést.

Kőhalmi László főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettese elmondta, a biztonság szempontjából a Móricz és a Dózsa iskola környéke számít frekventált területnek, hiszen 2x2 sávos úttest vezet feléjük, illetve a helyszínek adottságai miatt a parkoló autók is akadályozhatják a megfelelő kilátást. A tanévkezdések alkalmával egy hónapig nagyobb rendőri jelenlétet tapasztalhatnak a közlekedők ezeknél a gyalogátkelőhelyeknél évről évre. Nemcsak az a cél, hogy a biztonságos átkelést segítsék, hanem tulajdonképpen azt is nyomatékosítják a közlekedés valamennyi résztvevője számára, hogy lassabban, körültekintőbben, óvatosabban haladjanak útjuk során. A Dózsa és a Móricz iskolások rendszeresen meg is köszönik az autósoknak ezt a figyelmet egy-egy flashmob keretében. Idén Bebesi Csaba pedagógus kíséretében a Dózsa suli negyedik osztályos fiataljai vonultak ki a Szórád Márton úti gyalogátkelőhöz (természetesen Kőhalmi László és a közterület-felügyelet munkatársainak felügyeletében), és a gyerekek által készített papírlapokból kirakták a "Köszönjük!" feliratot, megköszönve az autósoknak, hogy vigyáznak rájuk. A Dunaújvárosi Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából ezúttal fényvisszaverő matricákat, láthatósági mellényeket kaptak a gyerekek, de ilyen kis ajándékokkal lepték meg a gyerekek akkor az autósokat is.

A figyelem ezután sem lankadhat, továbbra is nagy körültekintéssel kell megközelíteni a gyalogátkelőhelyeket, főként azokat, ahol a parkoló autók takarják a teljes beláthatóságot. A prevencióban a szülőknek is fontos szerepük van, hiszen alapvetően ők az elsőszámú példák a gyermekeik számára: ha ők is betartják a szabályokat és a helyes közlekedésre nevelik apróságaikat, sokat tehetnek a biztonságuk megőrzésre érdekében.