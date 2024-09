A Szupermenta jubileumi, tizedik évében a cserepes menták tesztjére is sor került. A menta fűszer- és gyógynövényként egyaránt ismert: jellegzetes aromájának, valamint jótékony hatásainak köszönhetően nagy népszerűségnek örvend. A Szupermenta legfrissebb tesztjén összesen tíz, közvetlen fogyasztásra szánt cserepes mentát vizsgáltak meg. A nyolc magyar és két olasz származású növényt két hazai termelőtől, valamint egy kertészetből és egy nagyobb kereskedelmi egységből gyűjtötték össze a szakemberek. Fajtájukat tekintve a jól ismert bors- és fodormenta mellett nemesített változatok is helyet kaptak az összehasonlító vizsgálatban, így egy-egy alma, citrom, csoki, marokkói, narancs és rágó mentát is teszteltek — olvasható a nébih oldalán.

A Nébih laboratóriumában a szakemberek ellenőrizték a növényvédőszer-maradék és a nehézfémek esetleges jelenlétét, ugyanis ezekből kiderül, ha nem megfelelő körülmények között termesztették a növényeket. A mentákban lévő mikro- és makroelemeket szintén vizsgálták. Megnyugtató eredmények születtek: a laboratóriumi mérések alapján a szakemberek mindent rendben találtak.

A hatósági felügyelők a két hazai termelőnél helyszíni ellenőrzést is tartottak. Megvizsgálták a termelés körülményeit, valamint a címkézést és a nyomonkövethetőséget. Mindkét termelő „kiválóan megfelelt” minősítést szerzett – tájékoztatott a hatóság.

A cserepes menták jelölésvizsgálata sem maradhatott el. Tekintettel arra, hogy közvetlen fogyasztásra szánt termékekről van szó, a felügyelők ellenőrizték a menták nyomonkövethetőségét és a kötelező jelölések, például a származási ország feltüntetését. Az ellenőrök ebből a szempontból szintén megfelelőnek találták a fűszernövényeket.

A Szupermenta-tesztek népszerű mozzanata a kedveltségi vizsgálat, melyen szakértő és laikus kóstolók pontozzák a termékeket. A résztvevők értékelése alapján az első három helyezett menta mindegyike az Iván Virág Kft. termékei közül került ki. A dobogó legfelső fokára a Rágó Menta „állhatott”, második lett a Fodor Menta, harmadikként pedig a Narancs Menta végzett.