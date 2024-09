- Eltelt egy tanítási év és újra itt vagy velünk. Testvéred, Bence már 2021-től az USA-ban tanul. Ő motivált, hogy te is külföldön próbálj szerencsét?

- Nálam ez már korábban kezdődött. Talán hatodikos lehettem, amikor vonzani kezdett az ötlet, hogy más helyeket és kultúrákat ismerjek meg. Nagyon szerettem az angol nyelvet, amivel szinte mindenhol meg lehet értetni magad. A családunkban mindenki sportolt, és Bencét beíratták úszni, hogy megtanuljon biztonságosan úszni a Duna miatt. Bence hatására Bazsi is elkezdett úszni, és így nekem is természetes volt, hogy követem őket. Én nem is voltam babaúszáson, csak egy-két alkalommal. Óvodában már a Bencéékkel mentem úszni, így a korosztályomhoz képest jobban úsztam. Eleinte a foci is érdekelt, de végül az úszás mellett maradtam. Az eredmények később jöttek, amikor már ifi vagy felnőtt versenyeken indultam. Országos ötödik helyezést értem el hosszútávúszóként (7 és 10 km távokon, nyílt vízben és medencében is). Bence 2020-ban ment ki Amerikába ösztöndíjasként, őt követte Szlobodnyik Dávid, majd én is kikerültem a dunaújvárosi egyesületből az egyetemre. Bence ösztöndíja engem is motivált.

Fotó: Kállai Félix / duol.hu

- Egy éve vagy kint. Mesélnél az iskoláról?

- Ez egy kis egyetem, családias légkör jellemzi. Csodaszép környezetben fekszik, nagyon igényes a kampusz. Csontkovács iskolának indult, de kinőtte magát. Ez nekem sportolóként külön előny, mert mindenféle kezelést megkapok, amire csak szükségem lehet. Informatikai és marketing szakon tanulok. A tanárok, professzorok nagyon segítőkészek. Figyelembe veszik, hogy sportolok, így az óráimat online is vissza tudom nézni. Az egyetemi sportélet egész Amerika-szerte kiemelt jelentőségű. Támogatják és elismerik a tehetségeket és az eredményeiket. Az első évem nagyon izgalmas és kihívásokkal teli volt. Az amerikai egyetemi rendszer teljesen más, mint az otthoni. Az itthoni rendszerhez képest negyedévekben tanulunk, ami azt jelenti, hogy minden negyedév végén vizsgák vannak, és a tananyag gyorsabban halad. Az órák hosszabbak, általában két óra húsz percesek, de van lehetőség online is bejelentkezni, ami nagy rugalmasságot ad. Ez különösen hasznos volt, amikor sportesemények miatt hiányoztam.