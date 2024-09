Ezt a sorozatot a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ) hívta életre annak érdekében, hogy pályára hívja a legfiatalabb korosztályt is, s népszerűsítse a sport és a mozgás örömét számukra azzal, hogy játéklehetőséget biztosítanak nekik szervezett körülmények között. A Dunaújvárosért-díjas szövetségen belül egy külön bizottság is működik a gyermekeknek, ifjúságnak szánt programjaik, kezdeményezéseik koordinációjára. A DLSZ Gyermek-és Ifjúsági Bizottságának alelnöke Gyenes Józsefné, aki a Dunaújvárosi Óvodavezetője is.

Fotó: Laczkó Izabella

Mint azt lapunknak elmondta, a tíz tagóvodájuk mindegyikéből érkeztek csapatok a keddi eseményre, részt vettek a Szent Pantaleimon görögkatolikus oktatási intézmény ovisai is, illetve négy szomszédos településről is jöttek apróságok, Rácalmásról, Kulcsról, Nagyvenyimről és Baracsról is. Mivel így páratlan volt a csapatok száma, ezért a Római Tagóvoda, mint az őszi forduló házigazdája, még egy alakulatot indított.

Fotó: Laczkó Izabella

Az Ovi Foci Kupa legfőbb programeleme természetesen a labdarúgás, amelyet multifunkcionális műfüves kispályákon bonyolítanak le, igazi labdarúgó játékvezető irányítása mellett. Ezen kívül több állomáson is feladattal szolgálnak a gyerekeknek, hogy tartalmassá tegyék számukra a délelőttöt. Gyenes Józsefné elmondta, a mostani rendezvényt is egy közös bemelegítéssel kezdték, Smuk Anita és Smuk Márta vezetésével, majd futottak egy ovikört is (körülbelül 600 métert). Az óvoda udvarán ezúttal nyolc állomásos pályát alakítottak ki, amelyeknél mindig két-két csoport ügyeskedett vagy éppen pihent egyszerre. Volt foci, trambulin, kötélhúzás az óvónőkkel együtt, rajzverseny, ügyességi akadálypálya, lemosható tetkó készítése, továbbá friss gyümölcsökkel és szörpivel frissíthették energiájukat a kicsik.

Fotó: Laczkó Izabella

– Remek volt az időjárás, így szabadtéren tarthattuk meg a programot. Az ovi udvarát szépen feldíszítették a kollégák, a szponzoroknak köszönhetően pedig több ajándékkal lephettük meg a gyerekeket. Nagyon aktívan vett részt a feladatokban mindenki, vagyis ismét sikerült egy vidám hangulatú, játékos délelőtti kavalkáddal szolgálni az apróságoknak, a mozgás jegyében – összegezte az óvodavezető.