Az, hogy egy ilyen rendezvényen, megállíthatatlanul folyik az arcfestés, és csillámtetkók fölvarázsolása, mellette egy kis játszóház és a büfék is felkészülten várják a vendégeiket, plusz a felnőttek irigykedve nézik a habpartit élvezők örömét és a tombola izgalmai is megfognak bennünket – talán természetes.

Fotó: Balogh Tamás

A ráadás

Itt komoly egészségügyi szűrés és akár egy szakkiállítást is zavarba hozó csuda szép gyümölcssátor, (amit nem csak nézni, hanem kóstolni is lehetett) is várta a kilátogatókat. És, hogy a mai kor vívmányáról és az igazi sorban állásról is szóljunk, azt a jó kis Black Hole 9D VR szimulátor harcolta ki magának.

Az igazi, a nyarat idéző csemegét és a felszolgálóját pedig a Szelidi tó partjáról csábították a helyszínre. A szezonban talán utoljára hallottuk a baráti invitálást az ez alkalommal is kifogástalan megjelenésű, igazi jókedvcsináló Szőnyi Feri bácsitól:

és megérkezett a friss, mézédes, amerikai főtt kukorica! Sóval, vagy anélkül kéred?

A finomságot ezúttal ingyenesen kínálta a fogyasztóknak, és természetesen ezúttal csak a gyermekek kaphattak belőle.

A színpadi programról

A földváriak szívét érthetően mindig elrabolja a Löfan mazsorett együttes, és az Ördögszekér Táncegyesület a fellépéseikkel. Gondolható, hogy a mindenhol hazai pályán föllépő Irigy Hónaljmirigy is minden korosztályt magával ragadott, kivált, amikor két szóval a színpadra csalogatott, a legkisebbekből álló tánckar, ami a strand idő és a ragyogó napfény dacára vastapsos sikert okozott mindnyájuknak.

Fotó: Balogh Tamás

A felnőttek is magkapták a magukét…

Szávolovics Gabriella nóta- és dalénekes, majd azt követően az Időutazó Rock Band műsorával.

Házigazdaként Farkas Róbert a rendezőszervezet a Sárga Pincésgödör Egyesület elnökeként büszkén viselhette ezt a nem könnyű feladatokkal járó címet.

– Szépen alakult ez a napunk, sokat dolgoztunk érte, és úgy látom, hogy a tavalyinál is jobban sikerült, ezért abban bízok, hogy a következő még sikeresebb lehet. Megőriztük ezt a rendezvényünket és a csapatommal együtt egy szép hagyománnyá szeretnénk tenni. A mostani rendezett környezetet sem ma reggel alakítottuk ki, hanem igyekezünk, hogy az év minden napján hasonló, jó benyomást keltsen a hozzánk látogatókban. Ez egy önkormányzati terület és úgy vigyázunk rá, mint, ha a magunké lenne. Sok gyermek jár ide hozzánk játszani és szelíd szóval sikerül őket rávenni arra, hogy ők is hasonlóképpen viselkedjenek. Nem felejtettem el azokat az időket, amikor hozzájuk hasonlóan én is a nyári szünetből az iskolába indultam. Van annak jó és rosszkedvű oldala is. Ezt gondolom, hogy segítenünk kell őket abban, hogy minél sikeresebben beletudjanak vágni a saját dolgukba A mostani iskolakezdéstől a felnőtté válásuk időszakáig. Ma sokat voltam közöttük és úgy láttam, hogy szívesen kipróbálták az összes játéklehetőséget és jól érezték magukat nálunk. Ők is, mi is elégedetten zártuk a napot.