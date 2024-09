– Öt éve egy filmforgatásra hoztam be az autót az Egyesült Államokból, nem szándékoztam megtartani. Azonban, amikor édesapám meglátta, azt mondta, készítsek egy fotót róla és az autóról, mert ez az első olyan gépkocsi, amelyik idősebb, mint ő. A fotó emléke miatt tartottam meg a T-modellt. Forgalomba van helyezve, néha a munkahelyemre ezzel az atóval járok. Nincs rajta index, a kezeimmel mutatom, merre szeretnék fordulni. Ötvenöt-hatvan kilométer per órás sebességgel haladok vele, de hetvenet is tud az autó. Száz kilométeren tíz liter benzint fogyaszt, az is igaz, hogy a fék csak illúzió, de ennél a sebességnél belefér. A telet Makón, a Galamb Múzeumban húzzuk ki.

Fotó: Laczkó Izabella

És, ha mind ez nem lenne elég, Hollósi Zsolttól megtudtuk, ami napig gyártanak az autóhoz alkatrészeket, különben pedig ha zsírozva, olajozva van, ki megy a világból is.