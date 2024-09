Bizonyára sokan látták a Bazi nagy görög lagzi, illetve a Bazi nagy francia lagzik című vígjátékokat. Az előbbiben egy görög lányt akar elvenni egy amerikai fiú, aki mindent megtesz azért, hogy a leendő apósa elfogadja. Azonban csak odáig jutott el, hogy az após jelölt kioktassa: ti még a fán voltatok, amikor nálunk már demokrácia volt. A francia variáció esetében négy katolikus testvér lánynak egy muszlim, egy zsidó, egy kínai, egy római katolikus, de afrikai, színes bőrű a választottja. Végül boldog véget ér mindkét film. Hogy mennyire valós alapokon nyugszanak a forgatókönyvek, azt nem tudni, de térjünk rá e sorok írójával történtekre.

Fotó: Agárdy Csaba családi album

Családi gyökerek

De, hol is kezdjem az egész eseményt papírra vetni, mert azért még sem mehetek vissza Ádámig és Éváig. Talán a szereplők bemutatásával indítanám a Bazi nagy magyar lagzit. Vagyis kezdeném egy igazolt távollévővel, a lassan négy évtizede Torontóban élő öcsémmel, akivel Miskolcon együtt nőttünk fel. Ő az olasz párjával nem tudott eljönni – nyomós oka volt rá. Viszont képviselte őket (is) az öcsém első házasságából született fia, akinek az édesanyja egy angol-holland frigyből származik. Azután ott voltunk mi a második feleségemmel: mint említettem, miskolci harcos vagyok, a nejem Dunaföldvárról származik. Egy külföldit azért mi is fel tudtunk mutatni, méghozzá egy „lengyelt”. Ő a nejem első házasságából való fia, igaz a lengyelsége abban kimerül, hogy Lengyel a vezetékneve.

A főszereplők

Ezután a két főszereplőről. Fiam 2006 óta él az öcsém szárnyai alatt Torontóban, ott ismerkedett meg a hölggyel, Gilliannel (sokáig csak Zsüliennek ejtettem a nevét), aki most már a felesége. Sokáig titkolták előttem a kapcsolatukat – testületileg az egész család –, azután egyszer karácsonykor, bízva a szeretet ünnepének varázsában, skype-on bemutatták a lányt, ekkor tudtam meg, hogy indiai. Egy év múlva azután Dunaújvárosba látogattak, nálunk (is) vendégeskedtek, és a fiam választottjáról kimondottan jó benyomásokat szereztem. Egy év múlva az ötéves évfordulón jött az eljegyzés, majd újabb egy év múlva, most szeptemberben a spanyolországi Alteában az esküvő. Miért pont Alteában? A fiam szerint közel egyforma távolságra van a település Kanadától, Indiától és Magyarországtól is. (Hiszek neki, nem ellenőriztem az állítását.)