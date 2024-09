Ezúttal olyan szempontokat gyűjtöttem össze, amikkel jó tisztában lenni, ha állásinterjú előtt állunk, mert ezek ismerete nagy mértékben hozzájárulhat a sikeres pályázáshoz.

Az állásinterjúra való felkészülés során fontos figyelembe venni néhány alapvető szempontot, amelyek jelentősen növelhetik a siker esélyét

Fotó: Szmodics Ágnes

Ne bízd a véletlenre, készülj fel alaposan!

Sokan azt gondolják, hogy az állásinterjú nem igényel komolyabb felkészülést pályázóként, hiszen főleg ránk vonatkozó kérdéseket tesznek majd fel nekünk, azokra pedig úgyis tudjuk a választ. Ez azonban téves megközelítés. Egyrészt olyan kérdéseket is kaphatunk, amelyekre nem biztos, hogy rögtön tudunk frappáns feleletet adni (pl.: „Milyen az Ön számára egy ideális cég? Mi az a plusz, amit Ön tudna nyújtani a cégünknek a többi pályázóhoz képest?”), másrészt felmérhetik azt is, mennyire vagyunk tájékozottak az adott vállalatról, a célkitűzéseikről, piaci helyzetéről. A világhálón számos HR-portálon és karrieroldalon elérhetőek már tipikus interjúztató kérdések, az adott cégről pedig a honlapján, LinkedIn profilján a legegyszerűbb információkhoz jutni. Ne sajnáljuk ezekre az időt, mert ha a felkészültségünkről az interjúztatók is meggyőződnek, lépéselőnybe kerülhetünk a többi pályázóval szemben.

Az alapos felkészülés és a cég ismerete kulcsfontosságú lehet a sikeres állásinterjúhoz

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Ne szólj szám, nem fáj fejem?

Az őszinteség, akár az önéletrajznál, az állásinterjún is alapvető érték és elvárás, de az is kulcsfontosságú, milyen mértékben és módon vagyunk azok. Egy állásváltásnál számítani lehet olyan kérdésekre, amelyek az előző munkahelyre vonatkoznak, de gondoljuk át, miként fogalmazzuk meg az esetleges negatív tapasztalatokat! Nem arról van szó, hogy tüntessünk fel mindent utólag kedvező fényben, de ha a korábbi munkáltatónkat, kollégáinkat kritizáljuk, ez még visszafelé is elsülhet, mert az összeférhetetlen munkatárs érzetét kelthetjük magunkról. Ha a távozás oka egy konfliktus volt, érdemes inkább a tanulságokra és a jövőbeni fejlődési célokra fókuszálni, mintsem a negatívumokat hangsúlyozni.