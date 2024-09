Az előzetesben olyan gondolatok merültek fel többek között, mint hogy "A legnagyobb hiányossága a kortárs közgondolkodásnak, hogy a problémásnak, vagy ellenségesnek vélt társadalmi elemeket nem áll szándékában reintegrálni, sőt, semmilyen valódi helyet nem kínál neki. Cancel culture után nincs megbocsátás. Az ellenségeskedés és a gyűlölködés csak egyre fokozódik." "A következő Luther Pub-on szeretnénk megismertetni a hagyományos evangélikus modellt arra nézve, hogy a törvényt hogyan egyeztetjük össze a kegyelemmel."

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Ezúttal, pénteken este a Los Angelesben született, pár éve Magyarországba költözött Horváth András - aki az Evangélikus Hittudományi Egyetemen is tanult - tartott előadást Törvény és evangélium címmel. Mint mondta, azért hozta ezt a témát, mert a kereszténységben manapság vannak, akik nagyon szeretik az embereket sújtani a törvénnyel és vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem akarnak vele foglalkozni. A valóság az, hogyha nézzük a Szentírást és az evangélikus hitvallási iratokat, akkor kiderül, hogy ez a probléma nem ma kezdődött, egészen az izraeliták koráig visszamegy. Ennek a nyomát lehet már Jób könyvében is látni.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

Horváth András belenézett a forrásokba és elhozta ebben az előadásban azt, amit ott talált. Az előadást a 9. zsoltárból vett idézettel kezdte: "Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is." Az előadást interaktívvá téve kérdést intézett a jelenlévőkhöz, hogy a törvény szó hallatán mi jut eszükbe. A válaszok elég sokszínűek voltak. Volt, akinek a farizeusok, másnak a trafipax, megint másnak egy szívtelen bíró jutott eszébe, de előkerült a mózesi törvény és Hammurapi törvényoszlopa és a Tízparancsolat is. Az előadó viszont a Természettörvényt (kozmológiai értelemben a természet mozgását, működését, fejlődését vezérlő törvények) választotta prezentációjának kiindulópontjául, viszont jó háromnegyed órás előadása tömve volt hittudományi idézetekkel és magyarázatokkal, amellett, hogy olyan egyszerű konklúziókat is felvonultatott, hogy a törvényeket sokan azért tartják be, mert félnek a büntetéstől, valamint szóba került az erkölcstan jelentősége is.