A grillsajtok vonatkozásában 7 (nagyobb áruházláncokat ellátó) előállító ellenőrzésére, valamint az általuk előállított termékek mintavételére is sor került. A 15 termékből vett minta laboratóriumi eredményei alapján a vizsgált termékek a mikrobiológiai paramétereknek, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak egyaránt eleget tettek, azaz a termékek az élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontoknak maradéktalanul megfeleltek. A létesítmények higiéniai és általános strukturális állapota megfelelő volt. Eljárás mindössze 2 esetben indult jelölési hiba miatt

A növényvédő szerek országos ellenőrzésének legfőbb célja a hamis és az illegális készítmények kiszűrése volt. A vármegyei kormányhivatalok növényvédelmi felügyelői a Nébih irányításával összesen 224 ellenőrzést végeztek el kereskedőknél és termelőknél, mely során 6 esetben indítottak eljárást, és összesen 600 ezer forint értékű növényvédelmi bírság kiszabására került sor.

A nyári ellenőrzési időszakban 13 macskák számára engedélyezett, külső élősködők elleni spot-on rácsepegtető oldatot is vizsgáltak a Nébih laboratóriumaiban, ahol sor került a termékek hatóanyag-tartalmának, a pipettából kinyerhető oldat mennyiségének, valamint az oldatok sűrűségének mérésére is. Az értékelés kiterjedt a dobozon feltüntetett információkra is.

8 termék kifogástalannak bizonyult, további 5 termék esetében a szakemberek kizárólag a csomagolás kapcsán állapítottak meg hibát.

Az évszakra jellemző nagy hőség kiemelten indokolttá teszi az élőállat-szállítás fokozott ellenőrzését. A vármegyei és a járási szakemberek ezért az egész nyár folyamán visszatekintő ellenőrzéseket végeztek a hosszútávra indított kérődző- és sertésszállítmányok esetében. A kontrollt a legfontosabb állatvédelmi és állatjóléti szempontok határozták meg: a hatóság a hőmérsékleti tartományok, valamint a szállítási és pihentetési idők betartására fókuszált.