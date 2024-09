– Mennyire vállal „tyúkanyó” szerepet. Akár a fiatalok, vagy a légiósok beilleszkedése érdekében?

– A fiatalokkal nagyon jó kapcsolatot ápolok, szeretek az társaságukban is lenni. A pályán és azon kívül is segítem a társaimat, legyen szó bárkiről.

Valóban, amolyan tyúkanyó vagyok, de mindannyian befogadók vagyunk, kialakulnak a kapcsolatok, a légiósok is könnnyebben megnyílnak.

- Amikor ott vannak, angolul is elmondjuk, amit magyarul. Esetükben azért nehezebb a beilleszkedés, hiszen teljesen idegen a közeg, a kultúra, a gasztronómia. Ha nem is kérik, megkérdezzük, minden rendben, tudunk-e segíteni valamiben. Tanítom őket magyarul is, aranyosak, ahogy próbálják kimondani a szavakat. A kondiban legutóbb a guggolást próbáltam kimondatni, bizony okozott vicces pillanatokat.

– Az első meccsen, az MTK ellen a hajrában veszítették el a meccset. Most jön a hazai debütálás a felújított csarnokban, a törzsszurkolók is nagyon készülnek.

– Lehetne azt mondani, nagyon első meccs volt, de mindenkinek az volt, aki nyert, annak is. Azért kell, hogy jobban megismerjük egymást, ez még hiányzik, edzésen nagyon sokat gyakoroljuk, nem csak a páros kapcsolatokat, hanem a belső posztokon is cserélgetve egymást. Nem mindegy, hány játékost kell beépíteni, a külföldieket nem is ismertük. Kikaptunk, de nem kell a kardunkba dőlni.

Ami a csarnokot illeti, nagyon köszönjük Horváth Tibornak és Vertig Csabának, hogy sokat tesznek azért, folyamatosan szépülhessen. Illetve a szurkolóknak, hogy egész nyáron minden szabadidejüket ott töltötték, segítettek a felújításban.

- Le a kalappal előttük, hihetetlen, mit meg nem tesznek értünk. Amikor megláttam a fotókat az új parkettáról, öltözőkről, nem hittem el, ez a mi csarnokunk?! Ég és föld a különbség.

– Az újonc Szombathely ellen kötelező a győzelem?

– Meg sem fordul a fejünkben más, mint a siker, de senkit nem szabad lebecsülni. A Szombathely is megújult, első meccsükön nyertek a Békéscsaba ellen. Oyan szoros a mezőny, nem tudnék csapatot mondani most, aki biztos kieső, vagy sorrendet az első négy mögött.

Ahhoz, hogy céljainkat elérjünk, a középmezőny elejében végezzünk, a hazai meccseinket be szeretnénk húzni a riválisok ellen.

- Említettem a szurkolókat, elképesztő szeretetet kapunk tőlük, bárhogy is játszottunk, mindig mellettünk, velünk vannak. Ezt győzelmekkel tudjuk meghálálni, pénteken máris itt egy jó alkalom erre.